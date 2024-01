Tatort, Mälzer und Henssler, ... TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) treffen Lena Odenthal und Johanna Stern auf eine mysteriöse Mordzeugin. VOX zeigt das Kochduell "Mälzer und Henssler liefern ab!". In "Avengers: Endgame" (ProSieben) kommt es zum Showdown zwischen den Marvel-Helden und dem Titanen Thanos.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Avatar, Krimi

Am Rheinufer wird eine leblose Person entdeckt, die einem Herzinfarkt erlegen ist. Allerdings war der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes nicht allein, denn jemand hat ihm zuvor Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stern (Lisa Bitter) werden auf eine mysteriöse Zeugin aufmerksam: Julia (Bernadette Heerwagen), Mitte 40. Es deutet alles darauf hin, dass sie den Mann gesehen oder sogar gezielt angegriffen hat. Die beiden Kommissarinnen aus Ludwigshafen enthüllen Schicht für Schicht die Tragödie im Leben von Julia.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochshow

Die Koch-Giganten Steffen Henssler und Tim Mälzer gehen in die zehnte Runde. Die letzten beiden Duelle zwischen ihnen endeten mit einem Remis. Somit steht es nach dem zweiten Unentschieden in Folge weiterhin 4:3 für Steffen Henssler. Der seit drei Folgen sieglose Tim Mälzer startet mit der Last des Rückstandes in die zehnte Ausgabe, in der die beiden Meisterköche anhand verschiedener Hinweise für anonyme Besteller in ihrem Pop-Up-Lieferservice kochen. Der Koch, der am Ende die meisten Sterne erhalten hat, ist der Sieger und darf den Verlierer bestrafen.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Endgame, Superhelden-Epos

Nach dem Verlust ihrer Kameraden und der Hälfte aller Bewohner des Universums gelingt es den verbleibenden Avengers, Thanos (Josh Brolin) zu stellen und zu besiegen. Fünf Jahre später taucht dank Ant-Man (Paul Rudd) eine scheinbar absurde Möglichkeit auf, die Zeit zurückzudrehen und ihre Freunde vielleicht doch zu retten. Doch dafür müssen die Avengers in die Vergangenheit reisen, um an die Eternity-Steine zu gelangen. Doch auch dort ist Thanos noch am Leben.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Frühstück bei Tessa, Liebesdrama

In unterschiedlichen Welten lebend treffen sich Tessa Grant (Marie von Reibnitz), die lebhafte Betreiberin eines Bed and Breakfast in Cornwall, und David Johnson (Lucas Reiber), ein charmanter Upperclass-Mann und Sohn von Beruf. David, der einst Pianist werden wollte, hat die letzten Jahre mit kurzen Affären, langen Reisen und schnellen Autos verbracht. Doch als seine exzentrische Mutter Carol (Esther Schweins) auf einen Schwindler hereinfällt und um ihr gesamtes Vermögen gebracht wird, bleibt ihnen nur das Bed and Breakfast in Cornwall, das David von seinem verstorbenen Vater geerbt hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Baywatch, Action

Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock" Johnson) und sein Rettungsschwimmer-Team sind die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der selbstbewusste Neuzugang Matt Brody (Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazu stößt, hinterfragt er nicht nur die Autorität seines Chefs, sondern sorgt auch für allerhand Unruhe. Doch dann entdecken Mitch und Matt einen Drogenring – und das Blatt wendet sich.