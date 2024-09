Grill den Henssler, Tatort, ... TV-Tipps am Sonntag

"Grill den Henssler Sommer-Special": Steffen Henssler (l.) und Martin Rütter. (eyn/spot)

SpotOn News | 08.09.2024, 06:00 Uhr

Im "Sommer-Special" von "Grill den Henssler" (VOX) ist "Hundeflüsterer" Martin Rütter zu Gast. Im "Tatort" (Das Erste) jagen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz einen Triebtäter. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) treten wieder Promis gegen Joko Winterscheidt an.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Prominente kann Steffen Henssler im großen BBQ-Duell unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird alles gegrillt, was der Grill hergibt. Um die anspruchsvolle Jury zu beeindrucken, reicht es jedoch nicht, nur Fleisch, Fisch und Gemüse zuzubereiten. Wer meistert den Grill und überzeugt Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Rache an der Welt, Krimi

Die Idylle in Göttingen wird durch einen Serientäter erschüttert, der Frauen in abgelegenen Gebieten auflauert und zu sexuellen Handlungen zwingt. Der Presse zufolge nennt man ihn den "Wikinger". Bisher hat er seine Opfer am Leben gelassen. Doch als im Park eines Sees die Leiche der Studentin Mira entdeckt wird, stehen die Ermittlerinnen Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) vor der Frage, ob der "Wikinger" dieses Mal eine tödliche Grenze überschritten hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach der verheerenden Alien-Invasion steht die Erde erneut einem Angriff durch feindliche Außerirdische gegenüber. Trotz zahlreicher Schutzmaßnahmen gelingt es den Angreifern, in die Erdatmosphäre einzudringen und Verwüstung zu verbreiten. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth), beide Militärpiloten, bereiten sich auf die entscheidende Schlacht vor. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit vor der Auslöschung zu bewahren.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht ein besonders ungewöhnlicher Preis auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Moderatorenjob. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer treten gegen Joko an, um ihm buchstäblich die Show streitig zu machen. Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe der Show zum Moderator und kann sie nach seinen Vorstellungen gestalten, während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seinen Job zurückzuerobern.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Alte Liebe, neue Liebe, Dramödie

Katja Baumann (Simone Thomalla) trifft auf eine alte Bekannte: Die mittlerweile 18-jährige Amelie (Hanna Binke) hat Schwierigkeiten mit ihrer Schwiegermutter, die ihr nie verziehen hat, von ihrem Sohn Ingo (Levin Henning) schwanger geworden zu sein. Obwohl Amelie und Ingo ihre Verantwortung für den kleinen Maxi gut meistern, sorgt Schwiegermutter Tanja (Annette Paulmann) immer wieder für Konflikte. Katja versucht erneut, dem jungen Paar unter die Arme zu greifen.