Tatort, Doctor Strange, Dr. Nice, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Am Tag der wandernden Seelen": Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) beim Fest in der Pagode. (cg/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) gibt die versteckte Tür im Haus eines Mordopfers Rätsel auf. In "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (RTL) geht der Magier auf eine Reise ins Unbekannte. Außerdem gibt Rami Malek in "Bohemian Rhapsody" (ProSieben) den Queen-Sänger Freddie Mercury.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Am Tag der wandernden Seelen, Krimi

Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) werden zu einem Tatort nach Berlin-Lichtenberg gerufen. Der Tote starb in seinem Haus durch mehrere Messerstiche, doch es gibt weder Einbruchsspuren noch Hinweise auf einen Raubmord. Auch erste Nachforschungen führen ins Leere, bis Karow auf eine versteckte Tür im Haus stößt. Was die beiden Ermittler dort vorfinden, raubt ihnen den Atem. Ist ihr Opfer auch grausamer Täter gewesen? Im Zuge der Fahndung nach einer flüchtigen, vermutlich traumatisierten und verletzten Person tauchen Bonard und Karow in die vietnamesische Lebenswelt Berlins ein.

20:15 Uhr, RTL, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Comicaction

Nachdem er einen verbotenen Zauber gesprochen hat und ein Portal zum Multiversum geöffnet hat, begibt sich Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) mit der jungen America Chavez (Xochitl Gomez) auf eine Reise durch verschiedene Dimensionen und wird mit Varianten seiner selbst konfrontiert. Verfolgt von bösen Mächten, muss der Superheld auf seiner Mission, die bekannte Realität wiederherzustellen, erkennen, dass er es mit einem mächtigen Gegner zu tun hat.

20:15 Uhr, ZDF, Dr. Nice: Süße Lügen, Arztserie

Um seine Zulassung als Hausarzt zu bekommen, muss Dr. Nice (Patrick Kalupa) bei seinem Lieblingsfeind Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) ein Praktikum absolvieren. Ein schwieriger Fall verspricht zum Glück Ablenkung. Andrea Wellenbrink (Anja Antonowicz) steckt in Hochzeitsvorbereitungen mit ihrem Verlobten Marcus (Benjamin Kramme), als sie von rätselhaften Lähmungserscheinungen heimgesucht wird. Im Krankenhaus scheitert Dr. Schmidtke jedoch daran, die Ursache der Lähmungen zu finden, was Neiss auf den Plan ruft.

20:15 Uhr, ProSieben, Bohemian Rhapsody, Musikdrama

Im Jahr 1970 wird Freddie Mercury (Rami Malek) Teil der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien gelingt den vier Musikern schon bald der weltweite Durchbruch und es folgt ein Hit nach dem anderen. Aber als Freddie als Solo-Künstler durchstarten möchte, scheint die Band vor dem Aus zu stehen. Können die vier ihre Differenzen überwinden und sich für den Auftritt bei Live Aid noch einmal zusammenraufen?

20:15 Uhr, RTLzwei, Männertag, Komödie

Die vier Freunde Stevie (Milan Peschel), Chris (Tom Beck), Peter (Oliver Wnuk) und Klaus-Maria (Axel Stein) sind schockiert über den plötzlichen Tod ihres alten Schulfreundes Dieter. Um seinen letzten Wunsch zu erfüllen, begeben sie sich am Vatertag auf einen chaotischen Abenteuertrip auf dem Bierbike – und entdecken ganz neue Seiten aneinander. Mit von der Partie sind Stevies vom Liebeskummer geplagter Sohn Paul (Chris Tall) sowie Powerfrau Andrea (Lavinia Wilson), die aufpassen soll, dass Schauspieler Chris nicht über die Stränge schlägt.