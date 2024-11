Er musste "echt kämpfen" „TV total Wok WM“: Pascal Hens holt sich den Titel

Pascal Hens bei der "TV total Wok WM". (wue/spot)

SpotOn News | 10.11.2024, 11:30 Uhr

Vom Handballspieler zum Wok-Profi? Pascal Hens hat sich bei der "TV total Wok WM" am Samstagabend den Weltmeistertitel gesichert.

Die TV-Sportwelt hat neue Weltmeister. Sowohl im 1er- als auch im 4er-Wok ging es am 9. November auf ProSieben bei der "TV total Wok WM 2024" um den Titel. Das sind die Sieger vom Samstagabend.

Pascal Hens liefert sich ein "geiles Battle"

Der ehemalige Handballspieler Pascal Hens (44), gerne auch "Pommes" genannt, konnte sich im 1er-Wok gegen den Sänger Vincent Gross (28) und gegen Paul Frege behaupten. "Ich musste echt kämpfen, irgendwie in diesem Wok zu bleiben", wird der frisch gekürte Wok-Weltmeister vom Sender in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich wusste auch, dass Vincent Gross eine überragende Zeit hingelegt hat, aber am Ende hat es dann doch gereicht und es war ein geiles Battle."

Der Sieg im 4er-Wok ging unterdessen an das Team "Deutschland 3", bestehend aus Schauspielerin Anika Lehmann (39), Ex-Skisprung-Ass Sven Hannawald (50), dem ehemaligen Turner Marcel Nguyen (37) und Ex-Fußballprofi sowie Reality-TV-Gesicht Thorsten Legat (56). Auf Rang zwei und drei landeten das Team "WWW1", zu dem unter anderem der YouTuber Freshtorge (36) gehörte, und das Team "WWW2" mit den Moderatoren-Zwillingen Dennis und Benni Wolter.

Zu weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehörten laut des Senders unter anderem Moderator Thore Schölermann (40), Schauspieler Timur Ülker (35), Sänger Lucas Cordalis (57) sowie die Ex-Fußballspieler David Odonkor (40), Ailton (51) und Kevin Großkreutz (36). Eigentlich sollte auch Sebastian Pufpaff (48) antreten, der "TV total"-Moderator fiel jedoch verletzungsbedingt aus.