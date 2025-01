Stars Twenty4Tim: Er ist jetzt stolzer Hausbesitzer

Twenty4Tim - Tim Kampmann - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 14:00 Uhr

Twenty4Tim hat sein erstes eigenes Haus gekauft.

Der Influencer hatte es in der letzten Zeit nicht leicht und vor allem gesundheitliche Sorgen. Wegen Atemproblemen war er sogar mehrmals in der Klinik. Jetzt aber gibt es einen Lichtblick in seinem Leben, denn der Entertainer ist nun stolzer Besitzer seiner ersten Immobilie und könnte darüber kaum glücklicher sein. Auf Instagram nahm er seine Follower wie üblich mit auf die emotionale Reise.

„Mein Herz pocht so sehr“, erklärte der Star zu einem Video, in dem er augenscheinlich mit seinem Makler telefoniert. Bei diesem Anruf scheint er die Zusage bekommen zu haben, dass das Haus nun ihm gehört. Ein Moment der Freude für den 24-Jährigen, den er sich wohl selbst nicht schöner hätte ausmalen können. „Das sind die besten Nachrichten aller Zeiten“, freut sich der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer über seinen Umzug in sein eigenes Haus. Und der steht übrigens schon so gut wie vor der Tür: „Der Umzug findet schon im Februar statt.“

Aktuell wohnt Twenty4Tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, noch in einer Kölner Wohnung im gleichen Gebäude wie seine Mutter und deren Verlobter. Und das Beste: Sein neues Zuhause ist nur zwölf Minuten entfernt, also weiterhin in der Näher seiner Mama, der der Influencer sehr nahe steht.