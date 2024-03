Stars Twenty4tim: Song mit Dieter Bohlen

Der Ex-Dschungelcamper bringt eine Single mit dem DSDS-Chefjuror auf den Markt.

Twenty4tim und Dieter Bohlen waren zusammen im Tonstudio.

Der Influencer hat auf seinem offiziellen Instagram-Account eine interessante Zusammenarbeit mit dem DSDS-Macher angekündigt. In einem gemeinsamen Beitrag schrieben die beiden: „Twenty4tim x Dieter Bohlen. Ja, es ist offiziell. Wir beide werden am 11.04.24 um 23:59 Uhr einen GEMEINSAMEN Song veröffentlichen.“ Wie das Lied heißt und ob der Poptitan auch selbst singt oder den Song nur produziert hat, verrieten die zwei Stars bisher noch nicht.

Zu ihrem knapp formulierten Beitrag posteten Twenty4tim und Bohlen außerdem verschiedene Versionen eines Fotos, auf dem der 70-Jährige dem TikTok-Star schützend die Hände auf die Schultern legt. In Twenty4tims Fanbase sorgte die überraschende Ankündigung derweil für Verwirrung. Viele Anhänger des Ex-Dschungelcampers, der offen queer ist und strenge Geschlechterrollen bekanntlich vehement ablehnt, verstehen demnach nicht, weshalb Tim ausgerechnet mit Bohlen einen Song aufgenommen hat. Der DSDS-Chefjuror machte in der Vergangenheit des Öfteren mit homophoben und frauenfeindlichen Aussagen auf sich aufmerksam. In einer vergangenen DSDS-Staffel sorgte das unter anderem für eine heftige Auseinandersetzung zwischen Bohlen und seiner damaligen Jurykollegin Katja Krasavice. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrages häufen sich deshalb auch vermehrt kritische Kommentare.