Film Tyler, the Creator ging in Szene mit Timothée Chalamet weiter als geplant

Tyler, The Creator - The Bear premiere 2024 - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 18:02 Uhr

Tyler, the Creator hat in ‚Marty Supreme‘ einen Moment erschaffen, der ungeplant, aber filmisch besonders wirkungsvoll war.

Der Rapper spielt in dem Sportdrama Wally, den besten Freund von Timothée Chalamets Figur Marty, und sorgte bei den Dreharbeiten für einen Moment, der selbst den Regisseur überraschte.

Josh Safdie erklärte gegenüber ‚Variety‘, dass es sich um eine kleine, aber zentrale Szene im Film handele. „Tyler spielt Wally, Martys Freund, der nicht den Luxus hat zu träumen“, sagte Safdie. „Da ist eine enorme Frustration.“ In der Szene geraten die beiden Figuren in einer Bowlingbahn aneinander. „Ich habe Tyler gesagt, er soll seinen ganzen Ärger auf Marty richten.“ Tyler nahm sich diese Anweisung besonders zu Herzen. „In einer Einstellung hat er es wirklich weiter getrieben“, erinnerte sich Safdie. „Er hat Timmy ins Gesicht geschlagen und dabei seine Brille in sein Gesicht gedrückt.“ Chalamet habe damit nicht gerechnet. „In diesem Moment siehst du, wie Timothée denkt: ‚Oh mein Gott, dieser Typ hat mich gerade vor all diesen Leuten ins Gesicht geschlagen.'“

Gerade diese echte Überraschung habe den Moment aber so stark gemacht. „Da ist eine Demut in dieser Reaktion, die unter der Performance liegt“, erklärte Safdie. „Es ist einer der bewegendsten Momente des Films.“ Er fügte hinzu: „Das sind die Augenblicke, in denen Schauspieler mit sich selbst verschmelzen.“

Safdie ist bekannt für extreme Methoden. Er verriet zudem, dass Chalamet Kontaktlinsen tragen musste, die seine Sicht massiv einschränkten. „Wir haben ihm +10-Kontaktlinsen eingesetzt und -10-Gläser in die Brille“, sagte Safdie. Chalamet habe ihn daraufhin angerufen und gesagt: „Ich habe die +10er drin, mir ist total schwindelig.“ Laut Safdie fühlte sich der Schauspieler „wie in einem Goldfischglas“ – hielt aber durch.