Film Tyler, the Creator: Spielfilmdebüt in ‚Marty Supreme‘

Bang Showbiz | 17.09.2024, 16:00 Uhr

Tyler, the Creator wird sein Spielfilmdebüt in ‚Marty Supreme‘ geben.

Der 33-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Tyler Okonma heißt, wird an der Seite des 28-jährigen Timothée Chalamet in dem neuen A24-Streifen mit von der Partie sein, der lose von der Geschichte des professionellen Tischtennisspielers Martin „Marty“ Reisman inspiriert sein soll.

Josh Safdie übernimmt die Regie des neuen Films, während der ‚Good Time‘-Regisseur gemeinsam mit Ronald Bronstein zudem das Drehbuch für das Projekt schreiben wird. Neben ‚Dune‘-Star Chalamet wird der ‚Yonkers‘-Rapper auch von Gwyneth Paltrow begleitet, in ihrer ersten Filmrolle seit ‚Avengers: Endgame‘ von 2019, in dem sie Tony Starks (Robert Downey Jr.) langjährige Partnerin Pepper Potts verkörperte. Die 51-jährige Darstellerin hatte die Figur 11 Jahre lang dargestellt, nachdem sie 2008 in ‚Iron Man‘ debütierte. Zuvor hatte Gwyneth allerdings zugegeben, dass sie sich gerne aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückziehen möchte, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie „ein bisschen zu alt“ sei, um ein Teil des Superhelden-Franchise zu sein. Gegenüber dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin sagte Paltrow: „Ich meine, ich bin ein bisschen zu alt, um einen Anzug zu tragen … Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn ich bin tatsächlich dazu überredet worden. Ich bin mit [dem ‚Iron Man‘-Regisseur] Jon Favreau befreundet gewesen.”