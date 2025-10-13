Stars US-Präsident Donald Trump scherzt, er schaffe es nicht in den Himmel

Donald Trump - Victory Rally In Washington DC 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 09:00 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist sich „nicht sicher, ob [er] es in den Himmel schaffen wird“.

Der 79-jährige Oberbefehlshaber machte diese Bemerkung während eines Flugs mit der Air Force One am Sonntag (12. Oktober) als Reaktion auf eine Frage der Presse zu seinem Versuch, ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine – die seit der russischen Invasion im Februar 2022 im Krieg stehen – zu vermitteln. Er sagte: „Wenn ich 7.000 Menschen pro Woche davor bewahren kann, getötet zu werden, dann ist das ziemlich – ich möchte, wenn möglich, versuchen, in den Himmel zu kommen. Ich bin gerade ein bisschen niedlich.“ Der Politiker der Republikanischen Partei witzelte anschließend gegenüber Journalisten: „Ich glaube nicht, dass irgendetwas mich in den Himmel bringen wird. Wirklich nicht. Ich glaube, ich bin vielleicht nicht himmelstauglich. Vielleicht bin ich schon im Himmel, während wir hier in der Air Force One fliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in den Himmel schaffen werde, aber ich habe das Leben vieler Menschen deutlich verbessert.“

Präsident Trump war auf dem Weg nach Israel, um die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen und palästinensischen Gefangenen mitzuerleben, die im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas freigelassen werden sollen – und der Politiker sagte gegenüber Reportern, das Abkommen sei wegen der Handlungen seines Vorgängers, des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, „viel schwieriger“ zu vermitteln gewesen. Er erklärte: „Übrigens war die israelische Angelegenheit viel schwieriger zu regeln wegen der vorherigen Regierung.“

Nach seinem Besuch in Israel wird Trump nach Ägypten weiterreisen, um an einem Gipfeltreffen in Scharm El-Scheich teilzunehmen, an dem auch Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der britische Premierminister Sir Keir Starmer und der palästinensische Präsident Mahmud Abbas teilnehmen werden. Während des Flugs mit der Air Force One wurde Trump gefragt, ob er glaube, dass der Waffenstillstand Bestand haben werde, und er sagte der BBC: „Alle sind glücklich, und ich denke, es wird so bleiben … Ich bin gut darin, Kriege zu lösen. Ich bin gut darin, Frieden zu schaffen.“