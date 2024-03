"Neue Generation von Rettungsschwimmern" US-Sender Fox schnappt sich „Baywatch“-Neuauflage

Wer beerbt David Hasselhoff und Co. bei "Baywatch"? (smi/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 14:45 Uhr

Die Nachfolge von David Hasselhoff und Pamela Anderson ist gesichert. Fox hat sich die Rechte am "Baywatch"-Revival geholt. Der Sender verspricht einen "actionreichen Reboot" mit "einer neuen Generation von Rettungsschwimmern". Produzenten des Originals sind dabei.

Die Neuauflage von "Baywatch" nimmt Gestalt an. Laut US-Medienberichten hat sich der Sender Fox die Rechte an dem Reboot der 90er-Kultserie gesichert. Ein Update von "Baywatch" war schon länger im Gespräch, doch nach der lauwarm aufgenommenen Kinoversion mit Dwayne Johnson (51) von 2017 versandete die Idee. Es dauerte bis ins Frühjahr 2023, dass "Deadline" Vollzug meldete. Das Magazin berichtete, dass ein Serien-Reboot unterwegs sei und ein Partner für die Ausstrahlung gesucht werde. Nun hat also Fox zugeschlagen.

Die Prämisse der neuen Serie klingt wie die des Originals mit David Hasselhoff (71) und Pamela Anderson (56). "Waghalsige Rettungsaktionen auf dem Meer, unberührte Strände und die kultigen roten Badeanzüge sind wieder da, zusammen mit einer ganz neuen Generation von Rettungsschwimmern", heißt es in der offiziellen Ankündigung. Die neuen Figuren sollen sich "in diesem actiongeladenen Reboot durch ein kompliziertes, chaotisches Privatleben kämpfen und zeigen, dass es eine Familie gibt, in die man hineingeboren wird und eine, die man findet."

Von Showrunnerin des "Beverly Hills, 90210"-Updates

Showrunnerin der neuen "Baywatch"-Serie ist Lara Olsen. Sie hatte zuvor ein Revival einer weiteren Kultserie der 1990er-Jahre verantwortet, nämlich von "Beverly Hills, 90210". Doch der Ableger "90210" konnte nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen, obwohl er immerhin von 2008 bis 2013 lief.

Neben Lara Olsen sind bei "Baywatch" mit Michael Berk, Douglas Schwartz und Gregory J. Bonann drei Schöpfer des Originals als Produzenten an Bord.

"Baywatch" startete 1989 zunächst als Flop beim Sender NBC. Erst mit der zweiten Staffel, die David Hasselhoff mit seiner Firma selbst produzierte, wurde die Serie zum Hit. Sie wurde in mehr als 145 Länder verkauft, zu ihren besten Zeiten sollen weltweit eine Milliarde Menschen die Abenteuer der Rettungsschwimmer eingeschaltet haben.

Bis 2001 lief "Baywatch" dazu gab es noch den Krimi-Ableger "Baywatch Nights" (1995-1997). 2003 folgte der TV-Film-Nachzieher "Baywatch – Hochzeit auf Hawaii".