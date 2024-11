Wahltag in den USA US-Wahl: Donald Trump gibt neben Melania Stimme ab

Donald Trump und seine Ehefrau Melania in Palm Beach. (wue/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 19:46 Uhr

Im Wahlkampf war Melania Trump nur selten zu sehen. Dafür hat sie ihren Mann, Präsidentschaftskandidat Donald Trump, jetzt aber zur Stimmabgabe begleitet.

Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) hat gewählt. Während des Wahlkampfes hat seine Ehefrau Melania Trump (54) keine große Rolle eingenommen, zur Stimmabgabe wollte der ehemalige US-Präsident und Gegner von Vizepräsidentin Kamala Harris (60) aber offenbar nach Außen hin noch einmal Zusammenhalt suggerieren.

Mit Melania an seiner Seite und roter "Make America Great Again"-Kappe auf dem Kopf zeigte Trump sich siegessicher in einem Wahllokal in Palm Beach, im US-Bundesstaat Florida. Nach Abgabe seiner Stimme erklärte er laut CNN vor versammelter Presse: "Ich bin sehr zuversichtlich. Ich höre, dass wir überall sehr gut abschneiden." Trump ist der Meinung, dass das Rennen "nicht einmal knapp" werde. Bis zum Eintreffen der Ergebnisse werde es jedoch lange Zeit dauern.

Elon Musk für Trump, Lady Gaga für Harris

Trump und Harris kämpfen noch am Wahltag um jede Stimme. "Wir beenden diese Kampagne so, wie wir sie begonnen haben: mit Optimismus, mit Energie und mit Freude", heißt es unter anderem auf dem Instagram-Account der Kandidatin. Oder auch: "Wenn wir wählen, dann gewinnen wir." Alleine im Bundesstaat Pennsylvania hätten Wahlkampfmitarbeiter und Freiwillige laut CNN bis heute um 11:00 Uhr (Ortszeit) für Harris an rund 100.000 Türen geklopft.

Aber auch Stars dürften in den vergangenen Wochen zahlreiche Wählerinnen und Wähler beeinflusst haben. Superstars wie Lady Gaga (38) und Beyoncé (43) haben sich für Harris ausgesprochen. Zu den prominenten Trump-Unterstützern gehört unter anderem der Unternehmer Elon Musk (53).