Stars Uschi Glas sieht das Älterwerden als Geschenk

Bang Showbiz | 07.01.2026, 14:00 Uhr

Uschi Glas ist dankbar jeden Tag aufstehen zu dürfen.

Mit 81 Jahren denkt Schauspielerin noch lange nicht ans Aufhören. Ein Ruhestand kommt für die Schauspielerin nicht infrage, denn sie hat noch viele Pläne und möchte das Leben in vollen Zügen genießen. Für sie ist es entscheidend, jeden Tag positiv zu beginnen und dankbar zu sein.

„Ganz einfach, ich schätze jeden Tag. Ich freue mich, wenn ich aufwachen und aus dem Bett springen darf, und dass ich was tun darf. Ich hadere nicht, sondern bin dankbar“, erklärte Glas in der österreichischen Talkshow ‚STÖCKL‘.

Sie merkt jedoch, dass nicht alle Menschen diese Haltung teilen. Manche Freunde tun sich schwer mit dem Älterwerden. Sie appelliert an ihre Freunde, das Altern nicht zu beklagen, sondern als Privileg zu sehen: „Du sollst jeden Tag dankbar sein, dass du Gott sei Dank gesund bist, aber auch, dass du was bewegen kannst.“

Für Uschi Glas gehört es dazu, aktiv am Leben teilzunehmen und anderen zu helfen. Seit 2009 setzt sie sich mit ihrem Verein „brotZeit e. V.“ dafür ein, dass Kinder in Schulen ein kostenloses Frühstück bekommen. Für sie ist das nicht nur eine Aufgabe, sondern ein Herzensprojekt.