Stars Vanessa Hudgens: Baby Nummer zwei ist da!

Vanessa Hudgens - Instagram - Nov - 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2025, 11:48 Uhr

Die US-Schauspielerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Vanessa Hudgens und ihr Mann Cole Tucker durften ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen.

Die ‚High School Musical‘-Darstellerin teilte am Samstag (29. November) ein Instagram-Foto, auf dem sie in einem Krankenhausbett liegt und die Hand des ehemaligen Profi-Baseballspielers hält. Vanessa – die im Juli 2024 ihr erstes Kind bekam – schrieb dazu: „Nun … ich hab’s geschafft. Noch ein Baby!!! Was für ein wilder Ritt die Geburt doch ist. Ein großes Lob an alle Mamas. Es ist wirklich unglaublich, was unsere Körper leisten können.“

Wie bei ihrem ersten Kind haben die Schauspielerin und der Sportler entschieden, Name und Geschlecht des Neugeborenen privat zu halten. Tausende Social-Media-Nutzer gratulierten Vanessa und Cole in den Kommentaren. ‚Smoke‘-Schauspielerin Jurnee Smollett schrieb: „Herzlichen Glückwunsch, wunderschöne Mama-Bärin. Gut gemacht. Es ist wirklich ein Wunder.“ TV-Moderator Mario Lopez kommentierte: „Glückwunsch!“

Auch die Fans gratulierten mit Nachrichten wie „Ich sende Freude und Glück an deine neue, wunderschöne Seele und eure wachsende Familie!“ und „Herzlichen Glückwunsch, du bist eine unglaubliche Mutter. Ich liebe dich sehr, Segenswünsche für dich und deine wundervolle Familie.“

Im Juli hatten Vanessa und Cole angekündigt, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Die 36-Jährige bestätigte die süßen Neuigkeiten mit einer Reihe von Instagram-Fotos, auf denen ihr Babybauch zu sehen war. „Runde zwei!!!“, schrieb sie zu den Aufnahmen.