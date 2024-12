Via Social Media Vanessa Mai: Darum darf sie sich über ein Lob von Popstar Sia freuen

SpotOn News | 07.12.2024, 13:00 Uhr

Vanessa Mai darf sich über die Unterstützung der australischen Sängerin Sia freuen. Dass diese auf ihren Weihnachtssong "Schneemann" bei Instagram aufmerksam macht, hat einen bestimmten Grund.

Sängerin Vanessa Mai (32) hat offenbar einen besonderen australischen Fan: Popstar Sia (48) hat in einer Instagram Story einen Link zu Mais Song "Schneemann" geteilt. Dazu heißt es: "Euer Lieblingsweihnachtssong auf Deutsch." Die Sängerin, die rund 8,3 Millionen Follower bei Instagram vorweisen kann, hat einen besonderen Bezug zu dem Lied.

Die Single "Schneemann", die Mitte November veröffentlicht wurde und zu der es seit Kurzen auch ein Musikvideo gibt, ist an Sias 2017 veröffentlichten Hit "Snowman" angelehnt. "Es gibt viele deutsche Versionen von verschiedensten Christmas-Songs, aber 'Snowman' gab es bisher noch nicht", erzählte Mai im Interview mit spot on news zur Veröffentlichung des Songs. "Und es passt super auf Deutsch, was nicht immer der Fall ist."

Dass auch Sia offensichtlich von der Version begeistert ist, freut Vanessa Mai natürlich. Bei Instagram teilte sie einen Repost mit einem gerührten Emoji. Der "Bild"-Zeitung erklärt sie in einem Statement: "Ich finde es mega, dass ein Weltstar wie Sia auf meinen Song aufmerksam geworden ist und meine Version von 'Snowman' feiert! Egal, ob im Schnee oder X-Mas unter Palmen – Weihnachten verbindet uns einfach überall auf der Welt."

Vanessa Mai ist ein absoluter Weihnachtsfan

Im Interview mit spot on news sprach die Musikerin auch über ihre Begeisterung für das Weihnachtsfest und warum sie eine Leidenschaft für die besinnliche Zeit hat: "Ich glaube, weil wir wirklich zur Ruhe kommen und das Gefühl von 'auf sich stolz sein können' einkehrt, weil man so viel gemacht hat in dem Jahr. Die Familie kommt zusammen. Die Weihnachtsdeko entspannt mich, genauso wie die Filme und Serien zu Weihnachten."

Auch an Kindheitserinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste habe sie "nur schöne", sagte die Musikerin. "Meine Eltern haben mir immer das schönste Fest ermöglicht. Besonders mochte ich, wenn mein Papa Auftritte gespielt hat und wir dabei waren. Das war immer toll, weil alle festlich angezogen waren und es einfach cool war, die Weihnachtszeit und Silvester anders zu erleben als andere Kids." Ein Weihnachtsfest im Warmen kommt für die Sängerin nicht infrage, passend zu ihrem Song kann sie sich jedoch einen Urlaub im Schnee mit Ehemann Andreas Ferber (41) vorstellen: "Wir lieben es, im Winter in die Berge zu fahren und werden das sicher auch in diesem Winter machen."