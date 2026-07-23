Stars Vanessa Mai spricht über Rivalität und schwierige Erfahrungen in der Schlagerwelt

Vanessa Mai at About You bei LeGer Cannes May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 14:00 Uhr

Laut der Sängerin existieren in der Schlagerbranche Rivalität und Missgunst.

Vanessa Mai deckt die dunklen Seiten der Schlagerwelt auf.

Die Sängerin gehört seit Jahren zu den bekanntesten Schlagerkünstlerinnen. Nach ihrem Durchbruch mit der Gruppe Wolkenfrei startete sie eine erfolgreiche Solokarriere und veröffentlichte mehrere Alben. Doch nun berichtet die Musikerin über Konkurrenzdenken innerhalb der Branche und davon, dass der Umgang unter Kollegen nicht immer so harmonisch sei, wie es nach außen wirke. In ihrem Podcast ‚Schön Laut‘ mit Lola Weippert blickte Vanessa auf ihre Erfahrungen zurück und enthüllte, dass hinter den Kulissen Spannungen und Rivalitäten existieren.

„Jemand kommt in den Raum rein und gibt dir schon dieses Rücken-Zudrehen oder dieses Nichtbeachten oder Nicht-mit-dir-Reden, obwohl die Person dich ganz klar auf jeden Fall wahrnimmt“, berichtete die 34-Jährige. Außerdem habe sich Vanessa bereits freche Kommentare anhören müssen. „Sprüche drücken gab es auch schon“, fügte sie hinzu. Diese hätten sie persönlich sehr getroffen. „Weil ich so sensibel bin, was das angeht und das einfach überhaupt nicht verstehe. Ich bin dann auch jemand, ich könnte direkt ins Klo heulen“, gestand sie.

Mit der Ellbogen-Mentalität innerhalb der Branche könne Vanessa überhaupt nichts anfangen. „Gerade in unserem Showbusiness gibt es das leider ganz, ganz oft. Ich weiß nicht, woran es liegt … wahrscheinlich an dieser ganzen Thematik ‚Es kann nur eine geben‘, ‚Wir nehmen uns was weg‘ und blablabla“, offenbarte die ‚Wolke 7‘-Interpretin. Besonders ältere Künstler würden am Konkurrenzdenken festhalten. Die jüngere Generation erlebe sie dagegen deutlich offener. „Die sind supportive“, erklärte Vanessa.