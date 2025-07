Stars Venus Williams bestätigt Verlobung mit Andrea Preti

Venus Williams at the Met Gala - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 11:00 Uhr

Die Gerüchte sind wahr: Die Tennis-Legende hat sich mit ihrem Freund verlobt.

Venus Williams hat bestätigt, dass sie mit Andrea Preti verlobt ist.

Die Tennislegende wurde erstmals im vergangenen Sommer mit dem Schauspieler und Produzenten in Verbindung gebracht, als die beiden gemeinsam in Italien Urlaub machten. Bereits im Februar kamen erste Gerüchte über eine Verlobung auf, nachdem die 45-Jährige bei einer Trainingseinheit in Rom mit einem Diamantring an der linken Hand gesichtet wurde. Nun hat die Sportlerin die romantischen Gerüchte bestätigt.

In einem Interview, das nach ihrem ersten Einzelmatch seit über einem Jahr am Dienstag (22. Juli) geführt wurde, fragte sie die ehemalige Spielerin Rennae Stubbs, ob eine glückliche Beziehung ihre Leistung beeinflusse. Venus antwortete: „Mein Verlobter ist hier und er hat mich wirklich ermutigt, weiterzuspielen. Es gab so viele Momente, in denen ich einfach nur dahinplätschern und entspannen wollte. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, Tennis zu spielen?“

Die Profi-Sportlerin fügte hinzu: „Ihr habt keine Ahnung, wie viel Arbeit das bedeutet – das ist wie ein Neun-bis-fünf-Job, nur dass man die ganze Zeit rennt. Gewichte stemmen, total am Ende sein – und am nächsten Tag geht alles von vorne los.“ Glücklicherweise hat Venus nun ihren Verlobten an der Seite. „Er hat mich motiviert, das durchzuziehen, und es ist wunderschön, jetzt hier zu sein“, schwärmte sie. „Er hat mich noch nie spielen sehen.“

Bevor sie mit dem 37-Jährigen zusammenkam, hatte Venus erklärt, dass sie es nicht eilig habe, sich fest zu binden. „Ich habe viele Freunde, die mir nicht glauben, wenn ich sage, dass ich mein Leben mag und es aus keinem Grund ändern möchte. Ich bin nicht verzweifelt – aber sie glauben mir einfach nicht“, erzählte sie 2021 gegenüber dem ‚Cosmopolitan‘-Magazin.