Bang Showbiz | 15.01.2026, 11:00 Uhr

Die Mutter von Miley Cyrus spricht über das schlimmste Jahr ihres Lebens.

Tish Cyrus hatte mit „absolut schrecklichen“ Ängsten zu kämpfen, nachdem ihre Mutter gestorben war und ihre Ehe zerbrach.

Die 58-jährige Mutter von Miley Cyrus sprach offen über ihre psychischen Probleme und erklärte, dass sie schon immer unter „leichten Ängsten“ gelitten habe. Diese hätten sich stark verschlimmert, nachdem ihre Mutter Loretta Finley 2020 im Alter von 85 Jahren starb und ihre Ehe mit Billy Ray Cyrus zerbrach.

Tish gab zu, dass sie in dieser Zeit zu Marihuana griff, um sich zu beruhigen. Im ‚The Squeeze‘-Podcast offenbarte sie: „Ich denke, damals war das fast wie Medizin für mich – weil ich ein großer Anhänger von Pflanzenmedizin bin – und ich glaube, dass ich in der Zeit, in der ich meine Mutter verlor und meine Ehe zerbrach, in gewisser Weise damit versucht habe, mich selbst zu behandeln, ohne überhaupt zu merken, dass ich das aus diesem Grund tat.“

Damit habe sie „den ganzen Schmerz betäuben“ können. „[Ich war] einfach komplett in Ängste verstrickt, bis hin zu dem Punkt, dass ich nicht mehr funktionierte. Und ich wusste nicht, was da mit mir geschah“, enthüllte die Filmproduzentin.

Der Verlust ihrer Mutter und das Ehe-Aus mit Billy Ray Cyrus seien die „tragischsten Ereignisse“ in ihrem Leben gewesen. Tish schreibt es ihrer Therapie zu, dass sie dieses „verdammt harte Jahr“ überstehen konnte. „Als ich mit der Therapie begann und wirklich anfing, über mein Leben zu sprechen, über meinen Umzug hierher, meine Kinder in der Branche und darüber, wie mein Leben gewesen war, sagten sie: ‚Wow'“, schilderte sie.

Mittlerweile ist Tish in einer glücklichen Beziehung mit Schauspieler Dominic Purcell. „Es war so sicher … [es gab] einfach kein Drama. Ich glaube, das hat mir diesen Ort gegeben, stillzustehen und all diese Gefühle zu spüren“, erzählte sie.