Musik Veronica Fusaro träumt von Duett mit Céline Dion

Veronica Fusaro PR shot one use BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 19:00 Uhr

Veronica Fusaro würde es als große Ehre empfinden, eines Tages mit Céline Dion zusammenzuarbeiten.

Die 28-jährige Sängerin tritt in diesem Jahr für die Schweiz beim Eurovision Song Contest an und folgt damit symbolisch den Spuren der kanadischen Ikone, deren Sieg beim Wettbewerb 1988 den Startschuss für ihre internationale Karriere markierte.

Auf die Möglichkeit eines gemeinsamen Duetts angesprochen, sagte Fusaro gegenüber BANG Showbiz: „Natürlich, ich wäre zutiefst geehrt! Céline Dion ist eine absolute Ikone!“ Die Schweizer Künstlerin betonte dabei nicht nur ihren Respekt vor Dions musikalischem Erbe, sondern auch deren Einfluss auf Generationen von Sängerinnen weltweit.

Neben Dion nannte Fusaro auch Sam Ryder als einen ihrer persönlichen Favoriten unter den jüngeren Eurovision-Teilnehmern. Der britische Sänger hatte 2022 mit ‚Space Man‘ den zweiten Platz für das Vereinigte Königreich belegt. Fusaro erklärte: „Ich mochte Sam Ryders Auftritt wirklich sehr. Er war voller Freude und Großzügigkeit, und man hat gespürt, dass er ehrlich Spaß auf dieser Bühne hatte.“ Ihr eigener Wettbewerbsbeitrag ist bislang noch nicht veröffentlicht, doch Fusaro machte deutlich, dass Authentizität im Mittelpunkt ihres Auftritts stehen wird. „Man kann eine ehrliche Performance erwarten“, sagte sie. „Ich gehe nicht dorthin, um eine Rolle zu spielen oder etwas darzustellen, das ich nicht bin. Der Fokus liegt auf dem Song, dem Gefühl dahinter und der Verbindung, die im Raum entsteht.“

Die Auswahl des Schweizer Beitrags erfolgte aus insgesamt 493 Einsendungen in einem mehrstufigen Verfahren, das internationale Publikumsabstimmungen und eine Fachjury kombinierte. Das finale Ergebnis basierte auf einem 50/50-System zwischen Jury- und Publikumswertung. Fusaros Song wird am 11. März offiziell vorgestellt. Die künstlerische Inszenierung ihres Auftritts entsteht in Zusammenarbeit mit dem renommierten Creative Director Fredrik „Benke“ Rydman. Der 70. Eurovision Song Contest findet 2026 in Wien statt. Die Halbfinale werden am 12. und 14. Mai ausgestrahlt, das Finale am 16. Mai. Insgesamt nehmen Künstlerinnen und Künstler aus 35 Ländern teil.