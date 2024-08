Moderiert von Barbara Schöneberger „Verstehen Sie Spaß?“: Mit diesen Gästen grüßt die Sommerausgabe

"Verstehen Sie Spaß?": Samu Haber und Barbara Schöneberger präsentieren gemeinsam die Sommerausgabe. (stk/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 13:03 Uhr

Bald schon fragt Barbara Schöneberger in besonderem Rahmen wieder: "Verstehen Sie Spaß?" - das sind ihre Gäste in der großen Sommerausgabe der Show.

Am kommenden Samstag (3. August) begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger (50) die Zuschauer im Ersten und dem ORF zur Primetime mit dem Sommerfest von "Verstehen Sie Spaß?". Anlässlich der Sonderausgabe wird sie prominente Unterstützung erhalten: Wie per Pressemitteilung enthüllt wurde, geben sich Howard Carpendale (78), Nico Santos (31), Guido Maria Kretschmer (59), Oliver Korittke (56), Max Raabe (61) und Samu Haber (48) die Ehre.

Der Sunrise-Avenue-Frontmann wird für die musikalische Untermalung der Show zuständig sein, die in diesem Jahr am Ammersee steigt. Auf dem Programm stehen zudem die Highlight-Zusammenfassung der 20 besten Clips mit versteckter Kamera, bei denen Promis im vergangenen Jahr entweder selbst auf den Leim gegangen sind oder als Lockvögel ihr Comedy-Talent unter Beweis stellten.

Diese Streiche sind unter anderem mit dabei

Die eingeladenen Gäste können jeweils selbst ein Lied davon singen, wie es ist, von Schöneberger und Co. reingelegt zu werden. Carpendale etwa erlebte wegen "Verstehen Sie Spaß?" bei der "Schlagernacht des Jahres" in Frankfurt am Main einen Auftritt, bei dem so ziemlich alles schiefgelaufen ist. Nico Wellenbrink sieht sich wegen seines Künstlernamens Santos plötzlich mit einer Urheberverletzung einer griechischen Insel konfrontiert. Und Kretschmer traut seinen Ohren und Augen nicht, als sein neues Buch vom Lektorat in einen Alptraum aus Tippfehlern und Unwahrheiten verwandelt wird.

Musiker Max Raabe fand sich derweil auf der anderen Seite des Schabernacks ein. Er verwandelte sich für die Show in einen derben Oberkellner mit Berliner Schnauze – und das in einem Wiener Kaffeehaus, dessen Gäste ihn am liebsten persönlich zurück nach Deutschland getragen hätten.

Auch Gastgeberin Schöneberger steht als Lockvogel auf dem Programm. Sie gab sich als Sommelière Paula Bosch aus und tischte den Weinkennern vor allem eines auf: jede Menge Unfug.