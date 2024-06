Film Verzögerung der ‚Bridget Jones: Mad About the Boy‘-Dreharbeiten

Renee Zellweger - Carpet Event NBC's - The Thing About Pam - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 12:00 Uhr

Die Dreharbeiten zum neuen ‚Bridget Jones‘-Film mussten unterbrochen werden, nachdem sich einer der Darsteller verletzt hatte.

Die Produktion von ‚Bridget Jones: Mad About the Boy‘ soll sich verzögern, nachdem einer der Darsteller nach einem Unfall außerhalb des Filmsets mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der Vorfall ereignete sich, bevor die Besetzung eine Gartenparty-Szene im Restaurant Petersham Nurseries in Richmond in London drehen sollte, wobei unklar sei, wann der verletzte Star wieder an den Dreharbeiten teilnehmen kann. Ein Insider erklärte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Es ist eine totale Katastrophe. Das alles war so niederschmetternd für das gesamte Cast und für alle hart arbeitenden Mitarbeiter, die zur Arbeit gekommen sind. Sie hätten zu dem Zeitpunkt einige der wichtigsten Szenen des Films drehen sollen, und dann erlitten sie diesen Rückschlag nach einem echt bedauerlichen Unfall. Die Dreharbeiten für die Szenen werden möglicherweise erst im Juli wieder aufgenommen werden, der Zeitplan geriet also durcheinander. Sie haben ein enges Zeitfenster, vor allem deshalb, da sie sich nach den vollen Terminkalendern der A-Promis richten müssen. Es ist einfach eine Katastrophe.“ Der Film wird im Februar 2025 in die Kinos kommen und dreht sich um Bridget (gespielt von Renée Zellweger), die sich nach dem Tod ihres Mannes Mark Darcy (Colin Firth) an das Leben als alleinerziehende Mutter gewöhnt. Sally Phillips, die in der Serie Bridgets beste Freundin Shazzer verkörpert, hatte den Fans zuvor verraten, dass der neue Film mehr als nur „eine Reise in die Vergangenheit“ sein würde.