Bald schon wieder im TV zu sehen Vicky Leandros verabschiedet sich in Berlin mit letztem Konzert

Vicky Leandros hat ihre Abschiedstournee in Berlin beendet. (the/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 13:46 Uhr

Die griechisch-deutsche Sängerin Vicky Leandros hat mit einem letzten Konzert in Berlin das Ende ihrer "Ich liebe das Leben"-Abschiedstournee gefeiert. Die Show hatte im Oktober aufgrund einer Erkrankung verschoben werden müssen.

Seit Herbst 2023 war Vicky Leandros (72) auf großer Abschiedstournee: Diese hat nun mit einem letzten Konzert in Berlin ihren krönenden Abschluss gefunden. Der Berliner Termin ihrer "Ich liebe das Leben"-Konzertreihe hatte im Oktober verschoben werden müssen. Wie der Veranstalter am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, feierte die Sängerin am Dienstag mit der Nachhol-Show im Berliner Tempodrom nun das Ende ihrer ausverkauften Tour. Diese hatte sie in den letzten Monaten durch den deutschsprachigen Raum und Europa geführt.

Video News

Insgesamt waren es seit dem Auftakt der Abschiedstour 34 Konzerte – darunter fünfmal die ausverkaufte Hamburger Elbphilharmonie, je drei Shows in Berlin und Köln, sowie Doppelkonzerte in Wien und München. Zudem war die gebürtige Griechin im Rahmen ihrer Tournee in Athen zu Gast und sang dort für 5.000 Zuschauern im Herodes Atticus Theater.

Kein Abschied für immer

"Ich habe jede Sekunde auf dieser Bühne genossen und bin unglaublich dankbar für die Emotionen meines Publikums", blickt Leandros in einem Statement nun auf die vergangenen Monate zurück. "Ich liebe weiterhin das Leben!" Dem Veranstalter zufolge wird sich die Sängerin nun eine wohlverdiente Tour-Pause gönnen, bevor sie mit neuen Projekten zurückkehren wird.

Doch Fans müssen trotz der beendeten Abschiedstournee nicht auf Auftritte der 72-Jährigen verzichten, wie auf der Webseite der Sängerin zu sehen ist. Schon am Samstagabend (7. Dezember) um 20:15 Uhr präsentiert das ZDF live die TV-Gala "Ein Herz für Kinder". Im Rahmen der TV-Spendenaktion wird Leandros mit weiteren Künstlerinnen und Künstlern für musikalische Untermalung sorgen. Zudem sind für den Sommer 2025 bereits zwei Open-Air-Auftritte geplant: einmal am 18. Juni 2025 in der Burghofbühne Bad Vilbel sowie am 21. Juli 2025 im Rahmen der Schlossfestspiele in Regensburg.

Auf Instagram bedankte sich Vicky Leandros zum Ende ihrer Abschiedstournee mit einem emotionalen Post bei ihren Fans. Das Publikum habe sie "von Konzert zu Konzert berührt und getragen", heißt es zu einem Foto aus dem Berliner Tempodrom. "Gemeinsam erlebten wir einmalige Momente, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde."

Das nun als Abschluss gefeierte Konzert in Berlin hatte Ende Oktober aufgrund einer Erkrankung der Sängerin auf Dezember verschoben werden müssen. Nicht die erste Unterbrechung ihrer Tour: Im April dieses Jahres hatte sich Leandros schon einmal "eine akute Atemwegsinfektion mit starkem Husten" eingefangen, wie es auf der Webseite des Veranstalters Semmel Concerts hieß. Damals konnte sie gleich fünf Konzerte nicht wahrnehmen.