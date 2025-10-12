Stars Victoria Beckham sprach mit Tochter Harper über ihre Essstörung

Victoria and Harper Beckham at Harper's Bazaar Women of the Year Awards in London - Getty - Nov 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2025, 14:28 Uhr

Victoria Beckham hat mit ihrer Tochter ein „wirklich ehrliches“ Gespräch über ihre Essstörung geführt.

Die 51-jährige Modedesignerin sprach in ihrer neuen, gleichnamigen Netflix-Dokumentation zum ersten Mal öffentlich über ihre vergangenen Probleme. Doch bevor die Doku ausgestrahlt wurde, wollte sie das Thema mit ihrer 14-jährigen Tochter Harper persönlich ansprechen. Victoria erklärte der ‚Mail on Sunday‘: „Wir hatten einfach ein wirklich ehrliches Gespräch, und ich habe ihr erklärt, dass, wenn man Probleme mit Essen hat, das alles im Leben einnimmt. Es ist traurig. Es ist ein sehr einsamer Ort. Ich fand es wichtig, dass sie es von mir hört, bevor sie es im Fernsehen sieht.“

Victoria hofft, dass ihre Tochter ein „wirklich gesundes Verhältnis“ zu Essen entwickelt, und gab zu, dass sie dieses Thema regelmäßig besprechen, weil sie weiß, wie groß der Druck für junge Mädchen sein kann. Sie sagte weiter: „Wir sprechen eigentlich schon seit einiger Zeit über das Thema Essen, weil sich eines einfach nie zu ändern scheint: Kleine Mädchen denken viel über Essen nach, während sie aufwachsen, wenn sich ihre Körper verändern und sie in die Pubertät kommen. Mein Wunsch für Harper ist, dass sie ein wirklich gesundes Verhältnis zu Essen hat und sich gesund ernährt.“

Die Dokumentation beleuchtet den öffentlichen Druck, dem die ehemalige Spice-Girls-Sängerin – die gemeinsam mit ihrem Ehemann David auch die Söhne Brooklyn (26), Romeo (23) und Cruz (20) hat – wegen ihres Gewichts ausgesetzt war. Dazu gehörte auch ein Vorfall, bei dem sie nur zwei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes in der TV-Sendung ‚TFI Friday‘ von Moderator Chris Evans live gewogen wurde. Victoria gab zu, dass sie der Vorfall „verletzt“ habe, und dass ihre Kinder besonders schockiert waren. Sie sagte: „Alle Kinder waren wirklich, wirklich entsetzt über das, was sie in der Dokumentation gesehen haben. So etwas würde heute nicht mehr passieren. Und die Wahrheit ist: Es hat mich wirklich verletzt. Worte können Menschen sehr weh tun – das sage ich auch immer zu meinen Kindern. Worte sind so mächtig, und man muss sehr sorgfältig wählen, was man sagt. Ich habe darüber noch nie zuvor gesprochen.“