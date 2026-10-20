Stars Victoria Beckham: Tochter Harper will Make-up-Verbot an ihrer Schule kippen

Victoria and Harper Beckham at Harper's Bazaar Women of the Year Awards in London - Getty - Nov 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 18:00 Uhr

Harper Beckham bat ihre Mutter Victoria Beckham, in ihrer Schule anzurufen und gegen das dort geltende Schminkverbot zu protestieren.

Victoria Beckhams Tochter Harper hat ihre Mutter angefleht, sich bei ihrer Schule für eine Lockerung des dort geltenden Make-up-Verbots einzusetzen.

Die 15-Jährige kann offenbar nicht verstehen, warum sie im Unterricht auf Schminke verzichten soll. Victoria berichtete in der Rubrik ‚Commuter Beauty‘ der ‚Today‘-Show von der Diskussion mit ihrer Tochter. Auf die Frage der Journalistin Zanna Roberts Rassi, wie sie Harper davon abhalte, sich schon in so jungen Jahren zu schminken, erklärte die Modedesignerin: „Sie macht das ganz von selbst. Sie ist wirklich gut darin, Make-up aufzutragen.“

Erst vor Kurzem habe Harper ihr erzählt, dass sie in der Schule kein Make-up tragen dürfe. Der Teenager habe gefragt: „Warum wollen sie nicht, dass ich mich von meiner besten Seite zeige?“ Harper habe sie anschließend gebeten: „Mama, kannst du nicht in der Schule anrufen?“ Victoria habe ihr jedoch klargemacht: „Das kann ich nicht, Harper.“

Bereits im Mai hatte Victoria verraten, dass Harper Schwierigkeiten mit ihrer Haut hatte. Im Podcast ‚Aspire‘ von Emma Grede erklärte sie: „Sie liebt Make-up und Hautpflege. Sie hatte wirklich mit ihrer Haut zu kämpfen.“ Gemeinsam shoppen zu gehen sei für Mutter und Tochter inzwischen zu einem schönen gemeinsamen Erlebnis geworden.

Dass Harper eigene Vorstellungen hat und diese mit Nachdruck vertritt, zeigte sich auch bei einem anderen Thema. In der Sendung ‚Today with Jenna + Sheinelle‘ erzählte Victoria, dass die Beckham-Tochter PowerPoint-Präsentationen vorbereitet habe, um ihre Mutter von zwei Wünschen zu überzeugen: einer eigenen Beauty-Marke und einer Dauerwelle. Victoria, die mit ihrem Ehemann David Beckham außerdem die Söhne Brooklyn (27), Romeo (24) und Cruz (21) hat, berichtete: „Sie wollte ihre Haare dauerhaft lockig machen lassen.“

Während Victoria ihrer Tochter mitteilte, dass sie über die Beauty-Marke sprechen würden, wenn Harper älter sei, lehnte sie den Wunsch nach einer Dauerwelle entschieden ab. Der ehemalige Spice-Girls-Star verriet außerdem: „Harper liebt Beauty und Hautpflege, schon seit sie klein war. Sie saß auf meinem Schoß, während mir die Haare gemacht und ich geschminkt wurde.“