Musik Victoria Beckham verrät enttäuschende Neuigkeiten über Song mit Sohn Cruz

Victoria Beckham in the studio with Cruz Beckham - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 11:30 Uhr

Victoria Beckham verrät enttäuschende Neuigkeiten über Song mit Sohn Cruz.

Victoria Beckham hat die Hoffnungen auf ein musikalisches Comeback vorerst gedämpft.

Die 52-Jährige hatte kürzlich gemeinsam mit ihrem Sohn Cruz im Tonstudio gestanden und damit Spekulationen über neue Musik ausgelöst. Doch wer auf eine offizielle Veröffentlichung des gemeinsamen Songs hofft, dürfte enttäuscht werden. Das Stück werde vermutlich niemals erscheinen, stellte die frühere Spice-Girls-Sängerin klar. Im vergangenen Monat hatte der 21-jährige Cruz ein Foto aus dem Studio auf Instagram veröffentlicht. Darauf war seine berühmte Mutter am Mikrofon zu sehen, während sie offenbar die Texte auf ihrem Handy ablas. Dazu schrieb er vielsagend: „Yeah, wir haben Posh zurück ins Studio geholt.“ Mit dem Spitznamen Posh Spice wurde Victoria während ihrer Zeit bei den Spice Girls bekannt.

In der US-Sendung ‚Today with Jenna and Sheinelle‘ erklärte die Designerin nun, wie es zu der gemeinsamen Aufnahme gekommen war. „Ich kann Cruz einfach nichts abschlagen. Das schaffe ich wirklich nicht“, erzählte sie. Ihr Sohn habe sie im Studio gefragt, ob sie ein paar Hintergrundgesänge für ihn aufnehmen könne. Da sie ihm keinen Wunsch habe verwehren wollen, habe sie kurzerhand mitgemacht. Allerdings sei die Aktion nicht als ernsthaftes musikalisches Projekt zu verstehen. „Ich bin mir sicher, dass dieser Song niemals veröffentlicht wird. Das war einfach nur eine Mutter, die ihrem kleinen Jungen nichts abschlagen kann“, sagte Victoria. Dabei musste sie selbst schmunzeln, denn ihr vermeintlicher „kleiner Junge“ ist längst erwachsen.

Mit ihrem Ehemann David Beckham hat Victoria insgesamt vier Kinder: Brooklyn (27), Romeo (24), Cruz (21) und Harper (15). Während sie selbst mit den Spice Girls weltberühmt wurde, baut Cruz inzwischen seine eigene Musikkarriere auf. Victoria machte deutlich, dass sie ihrem Sohn den Vortritt lassen möchte. „Ich bin so stolz auf ihn und darauf, wie gut er sich entwickelt. Er war auf Tour in den USA und in London“, schwärmte sie. „Jetzt ist seine Zeit gekommen. Ich bin unglaublich stolz auf ihn.“

Auch ein Comeback der Spice Girls scheint derzeit nicht in Sicht. Die Gruppe trat zwar bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London gemeinsam auf, doch bei der Reunion-Tour durch Großbritannien 2019 fehlte Victoria. Neue Musik der einstigen Girlgroup werde es nach ihren Worten ebenfalls nicht geben. „Es gibt keine neue Musik. Es gibt keine weiteren Spice Girls“, erklärte sie. Den Staffelstab habe sie inzwischen an Cruz weitergereicht. Der junge Musiker macht unterdessen mit seiner Band The Breakers auf sich aufmerksam. Im August veröffentlichte er die EP ‚Wear and Tear‘ und stand unter anderem bei Reading und Leeds sowie beim Festival Lollapalooza auf der Bühne. Außerdem spielte die Gruppe eigene Konzerte. Aktuell ist die Band gemeinsam mit The Reytons in Großbritannien und Irland unterwegs. Die Tournee begann am 9. Oktober in Dublin. Für Cruz geht es musikalisch also weiter voran, auch ohne prominente Unterstützung seiner Mutter auf einer offiziellen Veröffentlichung.