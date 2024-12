Stars Victoria und David Beckham: Sie feiern Weihnachten in Miami

Bang Showbiz | 23.12.2024, 17:00 Uhr

Victoria und David Beckham werden Weihnachten in Miami, Florida, verbringen.

Das Paar wird seine Heimat Großbritannien verlassen und über die Feiertage stattdessen seine Lieben in den USA für eine sonnenverwöhnte Pause im Sunshine State besuchen. Das hat jetzt Sohn Brooklyn bestätigt, der zusammen mit seiner Frau Nicola und seinen Geschwistern an der Weihnachtsfeier der Familie teilnehmen wird.

Der 25-jährige sagte der Zeitung ‚Sunday Times‘: „Die ganze Familie wird dieses Jahr in Miami zusammen sein, was sehr schön sein wird.“ Der aufstrebende Koch verriet außerdem, welche Geschenke er für seine Lieben kaufen wird: „Vielleicht eine Flasche Wein für meinen Vater, während meine Brüder sehr auf Kleidung und Turnschuhe stehen. Letztes Jahr haben wir Harper ein Reise-Make-up-Set geschenkt, das sie immer noch benutzt, also wieder etwas in dieser Richtung für sie.“

Brooklyn verriet auch, dass er eine Weihnachtstradition hat, bei der er brandneue Seidenpyjamas kauft und sie den ganzen Tag trägt. Er fügte hinzu: „Es ist für Nicola und mich zu einer kleinen Tradition geworden, uns gegenseitig wirklich bequeme, passende Seidenpyjamas zu kaufen. Normalerweise tragen wir sie den ganzen Tag.“ Brooklyn, der Schauspielerin Nicola 2022 geheiratet hat, hatte zuvor verraten, dass er sich von seinem Vater, der seit 1999 mit Victoria verheiratet ist, in Ehefragen beraten lässt. Er erzählte dem ‚Us Weekly‘-Magazin: „Mein Vater sagte immer: ‚Schau, behandle sie einfach immer wie eine Prinzessin. Redet einfach und habt Spaß. Genießt einander und arbeitet einfach und macht euer Ding.‘“ Er fügte hinzu: „Ich denke, eines der wahrscheinlich wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben tun kannst, ist, diesen Menschen zu finden und ihn nicht gehen zu lassen. Ich habe meine beste Freundin geheiratet, also ist es einfach und macht Spaß.“