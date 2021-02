Video: Was macht Ex-No Angels-Star Vanessa Petruo heute?

15.02.2021 18:24 Uhr

Vanessa Petruo war im Jahr 2000 eine von fünf Gewinnerinnen der ersten „Popstars“-Staffel. Mit den No Angels schrieb sie als Teil der erfolgreichsten deutschen Girlband aller Zeiten Musikgeschichte. Doch heute hört man nichts mehr von der Musikerin. Was ist aus Vanessa geworden?

Es ist wohl die Comeback-Sensation des Jahres: Die No Angels kommen zurück! 21 Jahre nach ihrer Gründung möchten es die Gewinnerinnen der ersten „Popstars“-Staffel noch einmal wissen und an alte Erfolge anknüpfen. Sehr zur Freude ihrer Fans! In den sozialen Netzwerken frohlocken die Fans schon seit Tagen.

Wie die „Bild“-Zeitung erfahren haben will, setzen die No Angels dabei auf Altbewährtes! So sollen ihre größten Hits wie „Daylight in your Eyes“ im aktuellen Sound neu aufgenommen werden. Allerdings wird eine fehlen: Vanessa Petruo! Der 41-Jährige, die als eine der großen Fan-Lieblinge gilt, wird auch bei diesem Comeback nicht mit dabei sein.

Wie es ihr seit dem Bandausstieg ergangen ist und was sie aktuell so macht, erfährst du hier im Video!