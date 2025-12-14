Film Vin Diesel teasert Gastauftritt von Christiano Ronaldo in ‚Fast and Furious 11‘ an

Der Schauspieler postet ein gemeinsames Foto mit dem Fußballstar auf Instagram - und berichtet über eine Rolle für Ronaldo.

Vin Diesel hat eine Rolle für Cristiano Ronaldo in ‚Fast and Furious 11‘ geschrieben.

Der Schauspieler teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich mit dem Fußballstar und deutete damit eine mögliche Rolle für Ronaldo in der ikonischen ‚Fast Furious‘-Filmreihe an. „Alle haben gefragt, ob er Teil der ‚Fast‘-Mythologie sein wird … Ich kann euch sagen, er ist ein echter Typ. Wir haben eine Rolle für ihn geschrieben …“, schrieb Diesel vielsagend.

Der elfte und zugleich letzte Film des Franchises soll im April 2027 erscheinen. Neben Diesel als Dom Toretto werden voraussichtlich auch Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Jason Momoa (Dante Reyes), Jordana Brewster (Mia Toretto) und Michelle Rodriguez (Letty Ortiz) in ihre Rollen zurückkehren.

Diesel hat außerdem bestätigt, dass die Figur Brian O’Connor, die ursprünglich vom verstorbenen Schauspieler Paul Walker gespielt wurde, im Film zurückkehren wird. Beim Fuel Fest im Juni enthüllte er: „Erst gestern war ich bei den Universal Studios. … Das Studio sagte zu mir: ‚Vin, können wir das Finale von ‚Fast and Furious‘ bitte im April 2027 veröffentlichen?‘ Ich antwortete: ‚Unter drei Bedingungen, denn ich habe auf meine Fans gehört.'“

Der 58-Jährige erklärte, er wünsche sich eine Rückkehr nach Los Angeles sowie „eine Rückkehr zur Autokultur, zu den Straßenrennen“. Weiter sagte er: „Der dritte Punkt war die Wiedervereinigung von Dom und Brian O’Connor. Genau das bekommt ihr im Finale.“ Paul Walker starb am 30. November 2013 bei einem Autounfall, bevor er die Dreharbeiten zu ‚Fast and Furious 7‘ abschließen konnte. Mithilfe von CGI, VFX-Künstlern und seinen beiden Brüdern Cody und Caleb Walker konnte seine Figur dennoch in der letzten Szene des Films erscheinen.