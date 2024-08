Stars Vince Vaughn: Kinder sind nicht lukrativ

Vince Vaughn, wife Kyla and children Locklyn and Vernon at Hollywood Walk of Fame - Getty - Aug 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 13:11 Uhr

Der Schauspieler wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt und scherzte dabei über seinen Nachwuchs.

Bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Walk of Fame scherzte Vince Vaughn über seine Kinder.

Der 54-jährige Hollywoodstar besuchte die Zeremonie am Montag (12. August) in Begleitung seiner Frau Kyla und den gemeinsamen Kindern Locklyn (13) und Vernon (11). In seiner Dankesrede sagte Vaughn: „Meine wunderschöne Frau Kyla, ich bin so froh, dass du heute dabei bist, ich bin so dankbar für dich und diese wunderbaren Kinder und all das Lachen, das wir zusammen teilen. So viel mir das alles hier auch bedeutet, Vernon und Locklyn, ihr sollt wirklich wissen, dass ihr das Wichtigste auf der Welt für mich seid. Ihr seid nicht so lukrativ und ihr schafft mir keinen Zugang zu all den Dingen, die ich durch sowas hier bekomme, aber dennoch seid ihr das Wichtigste und ich liebe euch so sehr. Es ist großartig, dass ihr dabei seid.“

Dass der ‚Die Hochzeits-Crasher‘-Darsteller die Feier mit seiner gesamten Familie besuchte, war für viele seiner Fans eine Überraschung, da Vaughn sein Privatleben zumeist so gut es geht unter Verschluss hält. Im Gespräch mit ‚Extra‘ verriet er über seinen Alltag: „Wir lachen viel, wir haben viel Spaß. Ich genieße meine Tage mit den beiden sehr.“