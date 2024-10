Ein funkelnder Abend Von Kopf bis Fuß in Silber: Sarah Jessica Parker glänzt bei Gala

Sarah Jessica Parker sorgte in New York für einen glänzenden Auftritt. (eyn/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 15:14 Uhr

Silberstreif am Horizont: Sarah Jessica Parker hat bei der Gala des New York City Ballet einen besonders glänzenden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien von Kopf bis Fuß in Silber auf der Veranstaltung, inklusive Make-up und Accessoires.

Sarah Jessica Parker (59) sorgt mal wieder mit ihrem Kleidungsstil für Aufsehen. Bei der Gala des New York City Ballet am 9. Oktober erschien sie von Scheitel bis zur Sohle in Silber gekleidet. Zu einem mit großen silbernen Rosen verzierten Tüllkleid kombinierte die Schauspielerin offene silberfarbene High Heels, eine silberne Clutch, silberne Armreifen sowie eine silberne Kette, Ohrringe und Ringe.

Sogar ihr Make-up hatte die "Sex and the City"-Darstellerin auf den restlichen Look abgestimmt: Sie trug auffälligen silberfarbenen Lidschatten, der den Look noch einmal extra zum Strahlen brachte. Ihre Haare ließ sie in einem strengen Pferdeschwanz über ihre Schulter fallen.

Fotos mit den Co-Stars

So glitzernd und glänzend posierte Parker auf der starbesetzten Veranstaltung für die Fotografen. Sie ließ sich strahlend mit dem Moderator Andy Cohen (56) und der Schauspielerin Amy Sedaris (63) ablichten, traf aber auch auf ihre Serienkollegen. Gemeinsam mit ihren "And just like that…"-Co-Stars Nicole Ari Parker (54) und Sarita Choudhury (58) – beide wesentlich schlichter in Schwarz gekleidet – schien sie auf dem roten Teppich sichtlich Spaß zu haben.

Gemeinsam stehen die drei aktuell für die Dreharbeiten der dritten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers vor der Kamera. Auch Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59) als Miranda und Charlotte aus dem Ursprungscast werden in den neuen Episoden erneut zu sehen sein. Wann Staffel drei von "And Just Like That…" veröffentlicht wird, ist jedoch noch nicht bekannt.