Palm Springs International Film Festival Von „Wicked“-Figur inspiriert: Ariana Grande strahlt im Ballonkleid

Dieses Ballonkleid hätte wohl auch Glinda getragen. (paf/spot)

SpotOn News | 04.01.2025, 15:01 Uhr

Ariana Grande hat ihre Filmfigur Glinda als Vorlage für ein Outfit genommen. Zu dem Palm Springs International Film Festival erschien sie in einem metallischen Ballonkleid, dessen Rock an etwas ganz Bestimmtes erinnerte.

Ariana Grande (31) hat mit ihrem Outfit bei dem Palm Springs International Film Festival ihrem "Wicked"-Charakter Glinda Tribut gezollt. Die Sängerin erschien zu der Preisverleihung am Freitag (3. Januar) in einem Silber-metallischen Ballonkleid mit besonders voluminösem Rock. Dieser erinnerte an die magische Blase der Hexe Glinda, mithilfe der sie sich in der Musicaladaption fortbewegt.

Dem glänzenden Dress gaben silberne Querstreben Struktur, die sich über die gesamte Länge zogen. Dazu trug Grande weiße, spitz zulaufende Pumps. Wie ihr Kleid glänzten auch ihre kurze Halskette, die kleinen Ohrstecker und einige Ringe. Die Haare stylte sie zu einem Dutt und ließ einige Strähnen als Pony schräg über ihre Stirn fallen. Ihr sanftes Make-up aus einem zartrosa Lippenstift und hellem Lidschatten passte perfekt zu ihrem hellen Metallic-Look und ihrer Filmfigur.

Schwarz und Weiß, Grün und Rosa

Auch ihr "Wicked"-Co-Star Cynthia Erivo (37) besuchte die Veranstaltung in einem Outfit, das sie an ihre Rolle als Elphaba anpasste. In einem bodenlangen schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt und weißem Kragen ließ sie sich auf dem roten Teppich fotografieren. Es war nicht das erste Mal, dass sich die Schauspielerinnen in gegensätzlichen Kombinationen auf Events zeigten. Im Dezember waren sie beispielsweise bei einer Filmvorführung im Rahmen des Mill Valley Film Festivals in Schwarz (Erivo) und Weiß (Grande) gekleidet. Entsprechend des Aussehens und Styles ihres jeweiligen Filmcharakters präsentierte sich Grande zudem häufig in Babyrosa, während Erivo grüne Ensembles trug.

"Wicked" machte die beiden Filmdarstellerinnen zum Erfolgsduo: Beide können 2025 auf einen Golden Globe hoffen. Die Verfilmung der Vorgeschichte von "Der Zauberer von Oz" (1939) stieß zudem "Mamma Mia!" (2008) vom Thron als erfolgreichste Musicaladaption. Ein zweiter Teil des Films soll am 21. November 2025 unter dem Namen "Wicked: For Good" erscheinen.