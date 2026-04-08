Stars Vor Coachella: Karol G soll gewarnt worden sein, dass Kritik an ICE ihr US-Visum gefährden könnte

Karol G - AVALON - Las Vegas - Nov - 2025 - Latin Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 18:50 Uhr

Karol G hat enthüllt, dass ihr geraten wurde, sich nicht gegen die US-Einwanderungsbehörden zu äußern, da sie sich sonst angeblich Probleme mit ihrem Visum einhandeln könnte.

Der kolumbianische Superstar bereitet sich darauf vor, an beiden Sonntagen beim Coachella-Festival in Indio, Kalifornien, als Headliner aufzutreten. Neben ihr gehören auch Sabrina Carpenter und Justin Bieber zu den Hauptacts des zweiwöchigen Festivals, das am kommenden Wochenende stattfindet.

In einem offenen Gespräch mit ‚Playboy‘ sagte die Sängerin jetzt, dass ihr geraten wurde, bestimmte Formulierungen komplett zu vermeiden, dazu gehöre „ICE raus“. Sie sagte: „Die Leute sagen: ‚Es ist besser, wenn du das nicht machst. Denn wenn du es sagst, bekommst du vielleicht am nächsten Tag einen Anruf: ‚Hey, wir nehmen dir dein Visum weg.‘ Du wirst zur Zielscheibe, weil manche Leute ihre Macht demonstrieren wollen.“

Karol gab zu, dass sie damit ringe, wie weit sie gehen kann, und fügte hinzu: „Ich bin bereit, es zu sagen … Wenn ich ehrlich bin, überschreitet das eine Grenze dessen, was ich tun muss, um mich selbst zu schützen. Aber am Ende des Tages – was ist meine Rolle, wenn ich in dieser Position bin?“ Sie sagte, sie wolle keine leeren Statements nur für Schlagzeilen abgeben, und fügte hinzu: „Ich will nicht einfach ‚ICE raus‘ sagen und dass nichts daraus entsteht … Ich werde wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gehen als das. Ich will einfach meine Community repräsentieren.“ Sie wolle, dass ihre Aussagen als Mensch mehr bedeuten: „Ich sage nicht, dass ich es nicht tun werde; ich sage, dass ich es mit meiner ganzen Seele tun würde und werde. Aber ich möchte mich hinsetzen und für mich verstehen: Was bedeutet das wirklich?“

Karol fügte hinzu, dass sie sich auch der Größe der Plattform bewusst sei, die sie bei Coachella haben wird. Sie sagte dem Magazin: „Ich habe eine riesige Bühne. Deshalb möchte ich warten, und wenn mir jemals etwas passieren sollte, möchte ich fest auf meiner Bühne für meine Community stehen.“ Deshalb müsse sie vielleicht vorsichtiger sein, auf ihren Moment warten und sicherstellen, dass sie durch diese Gelegenheit sprechen und etwas Größeres repräsentieren könne.