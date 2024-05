Sarah Jessica Parker sorgt für Aufsehen Vor diesem „And Just Like That…“-Look ziehen wir den Hut!

Sarah Jessica Parker (li.) am Set von "And Just Like That..." mit ihrer Kollegin Sarita Choudhury beim Eis essen. (the/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 13:55 Uhr

Am Set zur dritten Staffel von "And Just Like That..." hat Sarah Jessica Parker mit einem ungewöhnlichen Look überrascht. Vor allem ihr sommerlicher Hut sorgt für extravagante "Sex and the City"-Vibes.

Derzeit laufen in New York die Dreharbeiten zur dritten Staffel "And just like that…". Und was wäre eine Serie mit "Sex and the City"-Vibes ohne extravagante Outfits von Carrie Bradshaw? Dass es in den neuen Folgen modisch wild zugehen wird, zeigen aktuelle Fotos vom Set. Darauf ist Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (59) in einem besonderen Look zu sehen.

Ein ungewöhnliches Kleid und eine noch ungewöhnlichere Kopfbedeckung

Bei einer gemeinsamen Szene mit ihrer Kollegin Sarita Choudhury (57) ist die US-Schauspielerin in einem mittelalterlich anmutenden Kleid zu sehen. Gut gelaunt genießen die beiden Kolleginnen bei strahlendem Wetter ein Eis. Doch die dazu gewählte Kopfbedeckung setzt dem Outfit von Parkers Rolle der Carrie Bradshaw wortwörtlich die Krone auf: Über dem gestreiften Maxi-Kleid thront ein voluminöser Stoff-Hut mit beige-braunem Karomuster. Ein Foto von diesem Fashion-Statement postete sie auch begeistert auf Instagram.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen des "Sex and the City"-Ablegers haben Anfang Mai begonnen. Auf Instagram teilten die drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59) Fotos von ihren Drehbüchern. Viel ist über die dritte Staffel von "And Just Like That…" aber noch nicht bekannt. Außer das es "kompliziert" wird.

Die Fans von "And Just Like That…" können sich offenbar auf neue spannende Handlungsstränge freuen, wenn die neuen Folgen anlaufen. Während eines Auftritts in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" sprach Sarah Jessica Parker über die Dreharbeiten zur dritten Staffel. "Es fühlt sich einfach sehr schön an. Es wird vielschichtig und komplex und kompliziert sein, wie immer – besonders in Carries Leben." Die neue Staffel habe eine ganz besondere Qualität.

Wann wird die neue Staffel ausgestrahlt?

Neben Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York werden auch Anthony (Mario Cantone, 64), Lisa (Nicole Ari Parker, 53), Seema (Sarita Choudhury, 57) und Lisette (Katerina Tannenbaum) wieder in der Serie zu sehen sein. Karen Pittman (37), die Mirandas Professorin und spätere Freundin Nya Wallace spielte, gab im März bekannt, dass sie für die dritte Staffel nicht mehr zurückkehren wird. Auch Sara Ramírez (48) alias Che Diaz wird nicht mehr dabei sein. Dafür wird Rosie O'Donnell (62) eine Rolle bekommen. Die dritte Staffel von "And Just Like That…" wird voraussichtlich 2025 ausgestrahlt.