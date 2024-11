"Du liebst mich nicht nur bedingungslos" Vor „Sexiest Man Alive“-Wahl: Selena Gomez schwärmt von ihrem Freund

Selena Gomez und Benny Blanco fieberten im Januar 2024 beim Basketball-Match der Los Angeles Lakers und Miami Heat mit. (ae/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 09:45 Uhr

Selena Gomez' Freund Benny Blanco hat Chancen, am 12. November zum "Sexiest Man Alive" gekürt zu werden. Vorab gab es schon mal eine humorvolle Liebeserklärung der Schauspielerin für ihn.

Schauspielerin Selena Gomez (32) lobt ihren Freund, den Musikproduzenten Benny Blanco (36), für seine bedingungslose Liebe, nachdem er im Rennen um den Titel "People's Sexiest Man Alive 2024" gelandet ist.

Video News

Er fungiert als Pizzalieferant

Das US-Magazin kürt jährlich den attraktivsten Mann. Der diesjährige Sieger wird am Dienstag, 12. November, bekannt gegeben. Zuvor teilte die Darstellerin aus "Only Murders in the Building" ein Foto aus dem "People"-Interview mit Benny Blanco. "Du liebst mich nicht nur bedingungslos … Du holst mir auch immer meine mexikanische Pizza von Taco Bell", witzelte sie in ihren Instagram-Stories zu dem Bild von Blanco, auf dem er auf einem Esstisch lieg und seine Version des Fastfood-Gerichts präsentiert. In einem zweiten Beitrag teilte Gomez dann noch ein Zitat, das sie daran erinnerte, was sie für ihren Freund empfindet. "Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich dir gegenübersitzen kann, ohne verrückt nach allem zu sein, was du tust."

In der Zeitschrift hat Benny Blanco enthüllt, dass er versucht, seine berühmte Freundin kulinarisch glücklich zu machen, und deshalb sogar gelernt habe, Taco-Bell-Fleisch nachzumachen, weil sie das so gerne isst. "Ich habe viel geübt und ich glaube, man kann es kaum noch unterscheiden, wenn man die beiden nebeneinanderlegt. Man muss so viele Dinge tun. Ein Teil des Fleisches wird irgendwie püriert. Es ist ekelhaft, aber köstlich."

Selena Gomez und Benny Blanco sind seit 2023 zusammen. Zuvor machte sie zwischen 2010 und 2018 mit ihrer On-Off-Beziehung mit Justin Bieber (30) viele Schlagzeilen.