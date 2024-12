Brief an die Gäste Vor Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate teilt emotionale Botschaft

Gut gelaunt zeigte sich Prinzessin Kate bei dem Weihnachtskonzert 2023. Es war einer ihrer letzten Auftritte vor ihrer Erkrankung. (ae/spot)

SpotOn News | 01.12.2024, 11:19 Uhr

Am 6. Dezember findet das Weihnachtskonzert statt, zu dem Prinzessin Kate seit einigen Jahren einlädt und das sie auch nach ihrer Krebserkrankung ausrichtet. Im Vorfeld schrieb sie einen Brief an die Gäste - die emotionalen Zeilen veröffentlichte sie nun auch bei Instagram.

Prinzessin Kate (42) hat einen emotionalen Brief an die Gäste, die an ihrem bevorstehenden Weihnachtskonzert teilnehmen werden, veröffentlicht. Darin dankt sie allen Menschen, die in diesem Jahr für ihre Familien und Gemeinden über sich hinausgewachsen sind, und ruft zu Liebe, Freundlichkeit und Empathie auf.

Sie betont die Bedeutung der Weihnachtsgeschichte

Mit ihren Zeilen wendet sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) an jeden der 1.600 Gäste, die sich am 6. Dezember in der Westminster Abbey versammeln werden. Rund ein Jahr nach ihrer Operation und der anschließenden Krebsdiagnose sind ihre Worte sehr ergreifend. "Ein besonderer Brief über die Bedeutung von Liebe, Empathie und wie sehr wir einander in den schwierigsten Zeiten brauchen", hieß es auf der Instagram-Seite des Prinzenpaares.

Die Feiertage seien eine ihrer liebsten Jahreszeiten, verriet die Prinzessin. Weihnachten sei ein Moment "zum Feiern und für die Freude". Sie fügte hinzu: "Es gibt uns auch die Möglichkeit, langsamer zu machen und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden. Wenn wir innehalten und uns vom Druck des täglichen Lebens lösen, finden wir den Raum, unser Leben mit offenem Herzen, mit Liebe, Freundlichkeit und Vergebung zu leben – so viel von dem, was den Weihnachtsgeist ausmacht."

Die Weihnachtsgeschichte ermutige nicht nur, Rücksicht auf andere zu nehmen, sondern sie "spiegelt auch unsere eigene Verletzlichkeit wider und erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Empathie zu geben und zu empfangen, und auch daran, wie sehr wir einander trotz unserer Unterschiede brauchen". Sie ermutige auch dazu, sich nicht der Angst zuzuwenden, sondern der Liebe. "Der Liebe, die wir uns selbst und anderen entgegenbringen. Liebe, die mit Empathie zuhört, Liebe, die freundlich und verständnisvoll ist, Liebe, die vergibt und Liebe, die Freude und Hoffnung bringt", fuhr sie fort.

Zum Schluss betonte sie noch: "Diese Liebe ist das größte Geschenk, das wir erhalten können… Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann. Wir alle haben etwas, das wir einander anbieten können. Freundliche Worte oder ein offenes Ohr, einen Arm um eine erschöpfte Schulter oder schweigende Nähe zu jemandem." Ihr Weihnachtsgottesdienst, der in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindet, sei "eine herzliche Feier für jeden einzelnen von Ihnen und eine Erinnerung daran, dass wir zu Weihnachten und das ganze Jahr über füreinander leuchten müssen", sagte sie. "Denn in Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle das Licht des anderen."

Kate hat in diesem Jahr selbst besonders gemerkt, wie wichtig Zeit mit den Liebsten ist. Im September teilte sie in einem bewegenden Video mit, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat. Dazu ließ sie sich zusammen mit ihrer Familie ungewohnt privat filmen.

Das ist am 6. Dezember geplant

Es wird erwartet, dass neben William auch die drei Kinder Kate zum Weihnachtskonzert begleiten werden. Es soll Lesungen rund um das Thema Liebe und Empathie geben, die von Prinz William, "Downton Abbey"- Star Michelle Dockery (42), Schauspielerin Sophie Okonedo (56) und ihrem Kollegen Richard E. Grant (67) vorgetragen werden. Auch Paralympics- und Olympiateilnehmer, darunter Adam Peaty (29), werden bei der Veranstaltung anwesend sein. Außerdem wird es Gastauftritte von Olivia Dean (25), Gregory Porter (53) und Paloma Faith (43) geben. Solisten des Royal Ballet und Schüler der Royal Ballet School werden ein eigens komponiertes Stück aufführen. Außerhalb der Abtei, teilte der Palast mit, werde es einen "Baum der Güte" geben, an dem die Gäste eine Dekoration jemandem widmen können, der sie ihr Leben lang unterstützt hat.