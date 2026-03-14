Stars ‚War of the Worlds‘ führt die Gewinner der Razzie Awards 2026 an

Ice Cube - February 2020 - Photoshot - Hollywood Beauty Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2026, 12:00 Uhr

Das Science-Fiction-Remake erhielt eine rekordverdächtige Anzahl der unbegehrten Trophäen.

‚War of the Worlds‘ war der große „Gewinner“ bei der diesjährigen Verleihung der Goldenen Himbeere und sicherte sich gleich fünf Preise.

Die jährlich vergebenen Razzie Awards ehren die schlechtesten Filme des Jahres. Das Sci-Fi-Remake wurde nicht nur zum Schlechtesten Film gekürt – vor ‚The Electric State‘, ‚Hurry Up Tomorrow‘, ‚Schneewittchen‘ und ‚Star Trek: Sektion 31‘ – sondern gewann auch den Preis für den schlechtesten Schauspieler. Leidiger Gewinner war Rapper Ice Cube.

Außerdem erhielt der Film Auszeichnungen in den Kategorien ‚Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel‘, ‚Schlechteste Regie‘ (Rich Lee) sowie ‚Schlechtestes Drehbuch‘ (Kenny Golde und Marc Hyman). Die Organisatoren erklärten, ‚War of the Worlds‘ sei „fast sofort zu einem Kult-Hate-Klassiker geworden“. Die Razzie-Veranstalter ergänzten: „Indem er den klassischen Roman von H. G. Wells regelrecht zerstörte, setzte Regisseur Rich Lee – vielleicht inspiriert von Ed Wood – auf einen albernen Gimmick, schwache Dialoge und eine besonders unfreiwillig komische Hauptdarstellerleistung von Ice Cube, um die meisten Preise des Jahres 2025 einzusammeln.“

In der Kategorie ‚Schlechtestes Leinwand-Duo‘ war ‚War of the Worlds‘ zwar nominiert, wurde aber nicht mit einem Razzie ausgezeichnet. Der Schmähpreis ging stattdessen an „alle sieben künstlichen Zwerge“ in ‚Schneewittchen‘. Die Zwerge gewannen außerdem in der Kategorie ‚Schlechtester Nebendarsteller‘. Die Razzie-Organisatoren erklärten dazu: „Der Film kostete ein Vermögen und spielte ein Vermögen wieder ein – vielleicht verflucht von Walt Disney selbst, weil sein letzter Wunsch ignoriert wurde, dass er niemals neu verfilmt werden sollte.“ Schlechteste Schauspielerin wurde Rebel Wilson für ihre „nicht ganz glaubwürdige Darstellung einer Actionheldin in ‚Bride Hard‘ mit bewaffneten Lockenstäben“.

Scarlet Rose Stallone – deren Vater Sylvester Stallone im Laufe der Jahre bereits zwölf Razzies bei 39 Nominierungen gewonnen hat – wurde zur Schlechtesten Nebendarstellerin ernannt, „für ihre modernisierte Darstellung in dem ungewöhnlichen Western ‚Gunslingers'“.

Gewinner der Goldenen Himbeere 2026:

Schlechtester Film: ‚War of the Worlds‘

Schlechtester Schauspieler: Ice Cube – ‚War of the Worlds‘

Schlechteste Schauspielerin: Rebel Wilson – ‚Bride Hard‘

Schlechteste Nebendarstellerin: Scarlet Rose Stallone – ‚Gunslingers‘

Schlechtester Nebendarsteller: Alle sieben künstlichen Zwerge – ‚Schneewittchen‘

Razzie Redeemer Award: Kate Hudson – ‚Song Sung Blue‘

Schlechtestes Leinwand-Duo: Alle sieben künstlichen Zwerge – ‚Schneewittchen‘

Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel: ‚War of the Worlds‘

Schlechteste Regie: Rich Lee – ‚War of the Worlds‘

Schlechtestes Drehbuch: ‚War of the Worlds‘ – Kenny Golde und Marc Hyman