Film Warum Hugh Jackman nach seiner ersten Szene für ‚The Death of Robin Hood‘ ‚innerlich grummelig‘ war

Hugh Jackman - The Death of Robin Hood - A24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 18:00 Uhr

Deshalb war Hugh Jackman nach seiner ersten Szene für 'The Death of Robin Hood' 'innerlich grummelig'.

Hugh Jackman war nach den Dreharbeiten zu ‚The Death of Robin Hood‘ völlig erschöpft.

Der 57-jährige Schauspieler spielt den titelgebenden Gesetzlosen in Michael Sarnoski’s Film und erinnerte sich daran, dass er nach einer Kampfszene am ersten Drehtag „Schlamm an Stellen hatte, von denen man lieber nichts wissen möchte“. Jackman sagte gegenüber ‚IndieWire‘: „Es war ein Nachtdreh, und ich war vollkommen erschöpft. Ich habe immer noch Schlamm an Stellen, von denen man lieber nichts wissen möchte.“ Es habe einen Moment gegeben, bevor er sich auf einen australischen Schauspieler stürzte, um ihn zu töten. Jackman weiter: „In [diesem Moment] war ich so müde, dass ich einfach ruhen musste. „ch lag einfach auf ihm. Wenn man bis zum Tod kämpft, sich gegenseitig in die Augen greift und ringt, entsteht eine seltsame, intime Nähe. Ich blieb einfach liegen, um mich auszuruhen. Irgendwie hatte dieser Moment etwas Besonderes.“

‚The Death of Robin Hood‘, in dem Jackman gemeinsam mit Jodie Comer, Bill Skarsgård und Noah Jupe auftritt, erzählt eine düstere Version der Robin-Hood-Legende. Jackman glaubt, der Film erinnere das Publikum daran, vorsichtig damit zu sein, welchen Geschichten man glaubt. Auf die Frage nach der Botschaft des Films sagte der Star aus ‚The Greatest Showman‘: „Seid vorsichtig mit den Geschichten, an die ihr glaubt. Wir bekommen Geschichten auf allen Ebenen unseres Lebens, von den Medien, von unseren Eltern, von der Religion, von überall. Fühlen sie sich für euch richtig an? Denn solche Geschichten wurden in der Geschichte oft benutzt, um großen Schaden anzurichten.“ Was, so Jackman weiter, wenn die Geschichte oder Legende von Robin Hood eigentlich seine eigene Erfindung war, um Menschen zu schrecklichen Dingen zu bewegen und ihm zu folgen? „Was, wenn alles eine Lüge war? Was, wenn er zwar ein paar Reiche bestohlen hat, das Geld aber nie den Armen gab? Was, wenn er einfach nur ein brutaler Mörder war? Und selbst am Ende des Films sind wir uns nicht völlig sicher“, erklärt der Schauspieler.

Jackman erklärte außerdem, dass er sich glücklich schätze, als etablierter Filmstar Risiken eingehen zu können. Als Beispiele nannte er ‚The Greatest Showman‘ und den ‚Wolverine‘-Film Logan. Der Star aus ‚Deadpool Wolverine‘ sagte: „Ich bin gesegnet, in der Position zu sein, Dinge machen zu können, die ich wirklich machen möchte. ‚The Greatest Showman‘ lief großartig, trotz eines der schlechtesten Kinostarts überhaupt. Hinter den Kulissen von ‚Logan‘ gab es viel Widerstand gegen diese Version, was verständlich war: Wir spielten mit einer etablierten Marke, der Film hieß nicht Wolverine und hatte eine Altersfreigabe für Erwachsene.“