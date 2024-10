Fashion Week Recap: Frühling/Sommer 25 Warum warten? Diese Modetrends für 2025 wollen jetzt schon alle tragen

Die Chanel-Show war wie immer eines der Highlights der Fashion Week in Paris: Diese Trends vom Laufsteg für 2025 wollen alle jetzt schon tragen. (the/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 21:01 Uhr

Die Fashion Shows für Frühjahr und Sommer 2025 sind vorbei, die Trends für das kommende Jahr stehen fest. Einige der vorgestellten Modetrends sind so schön, dass echte Mode-Fans nicht länger warten wollen. So lassen sich die Styles bereits im Herbst und Winter tragen.

Die Fashion Weeks für Frühjahr und Sommer 2025 sind vorbei. Die Entwürfe der Designerinnen und Designer in London, Paris, New York und Mailand haben die Sehnsucht nach frischen Styles geweckt. Einige der kommenden Modetrends lassen sich bereits jetzt schon wunderbar in unsere Herbst- und Wintergarderobe integrieren. Hier sind die wichtigsten Mode-Entwicklungen, die Mode-Fans jetzt schon tragen wollen.

Video News

Soft Power Dressing

Die Rückkehr des Power Dressings in einer neuen, softeren Variante war einer der auffälligsten Trends der Fashion Weeks. Designer wie Saint Laurent und Bottega Veneta zeigten extravagante feminine Business-Looks für den kommenden Sommer – mit glitzernden Jacken in Gold, XXL-Blazern, spitzenbesetzten Röcken und überweiten Hosen. Diese "Soft Power Dressing"-Looks sind nicht nur ideal fürs Büro, sondern auch eine großartige Alternative zum netten Kleidchen für elegante Abendveranstaltungen. Für den Herbst und Winter 2024 lässt sich dieser Look mit schwereren Stoffen wie Wolle oder Kaschmir adaptieren und mit einem eleganten Rollkragenpullover oder einer seidigen Bluse stylen.

Romantic Volume

Romantische Mode ist zurück: in Form von voluminösen, floralen Kleidern und fließenden Silhouetten. Bei Loewe und Chloé verzauberten weiße A-Linien-Kleider und bodenlangen Röcke in floralen Mustern und leichten Stoffen die Front Row. Aber warum damit noch auf den Frühling warten? Im Herbst und Winter können romantisch-feminine Kleider mit Strickjacken oder übergroßen Mänteln kombiniert werden. Besonders edel wirken florale Muster in gedeckten Farben wie Dunkelgrün, Burgunderrot oder Mitternachtsblau.

Fransen are back!

Fransen waren auf den Fashion Weeks überall – von Gucci über Diesel bis Ralph Lauren. Ob an Mänteln, Kleidern oder Taschen: Fransen verleihen jedem Outfit eine gewisse Leichtigkeit und Bewegung. Bereits jetzt im Herbst können wir diesen Trend im Alltag zum Einsatz bringen: Kombiniert werden die Fransen-Teile wie zum Beispiel eine Lederjacke mit klaren, minimalistischen Basics.

Boho-Chic lässt grüßen

Der Boho-Trend erlebt ein Revival! Unter anderem brachten Chloé und Fendi lange, fließende Kleider mit Spitzen-Details versehen zurück auf die Laufstege. Im Herbst und Winter 2024 können diese fließenden Kleidungsstücke zusammen im Layering Look mit wärmeren Stoffen wie Samt oder Wolle gestylt werden. Schöne Cozy Kombi: ein Boho-Kleid zu einer groben Strickjacke oder einem langen Mantel. Erdtöne wie Terrakotta, Beige und Olivgrün harmonieren perfekt mit der herbstlichen Farbpalette.