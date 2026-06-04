Musik Weezer kündigen ‚The Gold Album‘ an: Veröffentlichung noch diesen Sommer

Rivers Cuomo - Weezer - Nov 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 11:00 Uhr

Weezer kündigen 'The Gold Album' an und planen die Veröffentlichung noch diesen Sommer.

Weezer werden noch in diesem Sommer ihr neues Album ‚The Gold Album‘ veröffentlichen.

Die ‚Buddy Holly‘-Rocker kündigten den siebten Teil ihrer langjährigen, farblich benannten Albumreihe an. Gleichzeitig handelt es sich um das 16. Studioalbum der Band seit ihrem Debüt ‚The Blue Album‘ aus dem Jahr 1994. In einem Instagram-Beitrag schrieb die Band: „Überzogen mit dem, was Oberflächeninstrumente als Gold bezeichnen. Es trägt den Namen Weezer. Seine Oberfläche ist mit vier Symbolen versehen, die angeblich seine Schöpfer darstellen. Tragt es zum Gathering und erlebt, was dann geschieht.“

Das Album erscheint am 21. August, kurz bevor im darauffolgenden Monat die The Gathering Tour startet. Nach den Alben ‚Blue‘, ‚Green‘, ‚Red‘, ‚White‘, ‚Teal‘ und ‚Black‘ setzt ‚The Gold Album‘ die Farbserie fort. Die zehn Songs umfassende Platte ist das erste Studioalbum der Band um Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell und Scott Shriner seit ‚Van Weezer‘ aus dem Jahr 2021. Die im April veröffentlichte Single ‚Shine Again‘ war der erste Vorbote des Albums. Hinzu kommt die neue Zusammenarbeit ‚We Might As Well Be Strangers‘. Produziert wurde das Album von Klas Åhlund und Kenneth Blume, der früher unter dem Namen Kenny Beats bekannt war. Laut einer Pressemitteilung soll es sich um „das aggressivste Weezer-Album aller Zeiten“ handeln.

Unterdessen sorgte die Band bereits 2018 mit ihrer Coverversion von Totos Klassiker ‚Africa‘ für großes Aufsehen. Die ursprüngliche Band war jedoch nicht vollständig von der Herangehensweise begeistert. Anfang 2025 sagte Toto-Gitarrist Steve Lukather in Matt Pinfields Sendung ‚New and Approved‘: „Ich glaube nicht, dass er den Song wirklich geliebt hat. Ich denke, er hat das eher gemacht, um sich darüber lustig zu machen, und dann ist es ihm um die Ohren geflogen. Jetzt muss er ihn jeden Abend spielen. Ich habe versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und freundlich zu sein, aber dann wurde es irgendwie seltsam.“ Auf weitere Details wollte Lukather nicht eingehen. Er räumte jedoch ein, dass der Erfolg des Covers, der später sogar dazu führte, dass Toto Weezers Song ‚Hash Pipe‘ coverte, letztlich beiden Bands zugutekam. Er sagte abschließend: „Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber Frieden und Liebe. Es war gut für sie und es war gut für uns.“