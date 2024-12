"Crafts at Christmas" Weihnachtsstimmung: König Charles schmückt einen Weihnachtsbaum

König Charles III. beim Dekorieren eines Weihnachtsbaums. (lau/spot)

SpotOn News | 14.12.2024, 17:00 Uhr

Weihnachtsstimmung in der Royal Family: Bei einem festlichen Event seiner King's Foundation griff König Charles III. kurzerhand selbst zum Schmuck und dekorierte einen Weihnachtsbaum.

Auch die Royal Family zelebriert die Weihnachtszeit. Am Freitag (13. Dezember) besuchte der britische König Charles III. (76) die jährliche Veranstaltung "Crafts at Christmas" seiner eigenen King's Foundation in den Highgrove Gardens. Bei der Gelegenheit kam der Monarch nicht nur in Kontakt mit Studentinnen und Studenten, sondern schmückte auch einen Weihnachtsbaum, wie auf Bildern des Events zu sehen ist.

Traditionelles Handwerk zu Weihnachten

Die Organisation von König Charles, die er im Jahr 1990 noch als damaliger Thronfolger, Prinz Charles, gegründet hatte, widmet sich der Förderung traditioneller Handwerkskünste und der nachhaltigen Entwicklung von Gemeinden. 15.000 Studentinnen und Studenten wird dabei jährlich unter die Arme gegriffen.

Eine von ihnen, Emily Rose Saunders, absolviert eine Ausbildung zur Hutmacherin und stellt ihre Kopfbedeckungen mittels Strohflechten her. "Ohne Seine Majestät wären wir nicht hier […]. Wann sonst hätte man die Möglichkeit, acht Monate lang ausschließlich eine Fertigkeit zu erlernen", sagte Saunders der BBC zufolge. Es sei wirklich schön gewesen, den König "zu treffen und ihm dafür zu danken".

Prinzessin Kate feiert Weihnachten nach Krebserkrankung

Charles' ältester Sohn Prinz William (42) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) sowie die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) haben sich indes laut britischen Medienberichten bereits in ihre Weihnachtsferien verabschiedet.

Dem "Hello!"-Magazin zufolge haben sich William und Kate mit den Kindern vermutlich direkt zu ihrem Landsitz Anmer Hall auf dem royalen Anwesen Sandringham in Norfolk aufgemacht. Dort kommt in einigen Tagen auch die gesamte königliche Familie für die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten zusammen.

Das diesjährige Fest hat nach der Krebserkrankung von Prinzessin Kate eine besondere Bedeutung für sie und ihre Familie. Kate hat im Sommer eine Chemotherapie abgeschlossen, wie sie bekannt gab.