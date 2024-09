Stars Weiteres Kind? Bindi Irwin reagiert deutlich auf Fan-Frage

Bindi Irwin at the Steve Irwin Gala in Las Vegas - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 11:17 Uhr

Die TV-Darstellerin findet eine klare Antwort auf die neugierige Nachfrage eines Fans.

Bindi Irwin wird „wahrscheinlich“ kein weiteres Kind bekommen.

Die Tochter von „Crocodile Hunter“ Steve Irwin wurde im März 2021 erstmals Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Chandler Powell hat sie die Tochter Grace. Bei einem Q A auf Youtube wurde die Australierin nun auf ihre Nachwuchspläne angesprochen.

Auf die Frage, ob das Paar noch weitere Kinder plant, erklärte sie: „Ich schätze wirklich jeden, der neugierig ist, ob wir noch ein weiteres Kind haben werden. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man diese Frage stellt, weil man nie weiß, was im Leben von jemandem passiert. In der Welt einer Familie mag äußerlich alles in Ordnung sein, aber innerlich ist ihr persönlicher Weg vielleicht voller Turbulenzen und Herausforderungen, die man sich nicht einmal vorstellen kann.“

2023 hatte Bindi Irwin ihre Endometriose-Diagnose öffentlich gemacht. „Ich schätze die Freundlichkeit und die guten Absichten, die dahinter stehen, aber es ist auch eine wirklich heikle Frage für viele, viele Menschen, die vielleicht kein weiteres Baby bekommen können [oder] überhaupt kein Baby bekommen können“, fügte der TV-Star hinzu. „Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir Grace haben. Sie ist unser wunderschönes Mädchen, aber sie wird wahrscheinlich unser einziges Kind sein.“ Die 26-Jährige gestand, dass das Paar seine Familie gerne vergrößern würde: „Vielleicht werden wir irgendwann mit einem weiteren kleinen Kind gesegnet. Das wäre unglaublich. Aber, ja, wer weiß?“

Ihr Mann klinkte sich ebenfalls ein und verwies auf Bindis Erkrankung: „Diese Frage wird uns oft gestellt. Viele von euch wissen es vielleicht schon, aber Bindi hat einen langen Weg mit Endometriose hinter sich. Und im Grunde war es ein absolutes Wunder, dass wir Grace bekommen haben. Wir lieben Grace so sehr und genießen jeden kleinen Moment, den wir mit ihr haben, mit unserem kleinen Wunderbaby. Wir sind so glücklich mit unserer kleinen Familie zu dritt.“