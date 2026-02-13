Stars ‚Wer ist Penny? Kaley Cuocos Verlobter Tom Pelphrey kannte ‚The Big Bang Theory‘ nicht

Bang Showbiz | 13.02.2026, 19:02 Uhr

Kaley Cuocos Verlobter Tom Pelphrey hat ihre Erfolgsserie ‚The Big Bang Theory‘ nie gesehen.

Die 40-jährige Schauspielerin spielte die Kellnerin Penny in der langlebigen CBS-Sitcom, in der auch Johnny Galecki als Leonard Hofstadter, Jim Parsons als Sheldon Cooper, Simon Helberg als Howard Wolowitz und Kunal Nayyar als Raj Koothrappali zu sehen waren.

Obwohl die beliebte Comedy-Serie von 2007 bis 2019 zwölf Staffeln und 279 Episoden umfasste und weltweit von Millionen Menschen gesehen wurde, hatte Tom die Serie nie geschaut, als er Kaley kennenlernte. Kaley verriet, dass der 43-Jährige sehr verwirrt war, als sie seine Familie besuchte und der Partner seiner Mutter Laurie sie ständig mit dem Namen ihrer Serienfigur ansprach. In der ‚The Graham Norton Show‘ sagte sie: „Er hatte keine Ahnung davon, als wir uns kennengelernt haben. Als ich Toms Familie zum ersten Mal traf, nannte mich der Partner seiner Mutter den ganzen Tag ‚Penny‘.“ Sie habe nichts gesagt, weil sie es süß fand, sah aber, wie verwirrt ihr Partner war. „Im Auto sagte er: ‚Es tut mir so leid, ich habe ihm deinen Namen gesagt, also habe ich keine Ahnung, warum er dich den ganzen Tag Penny genannt hat.‘ Ich musste erklären, dass es von der Serie kommt. Und er hat sie immer noch nicht gesehen!“

Kaley spielt derzeit in der neuen MGM+-Mysteryserie ‚Vanished‘ mit, in der sie Alice Monroe verkörpert, deren Partner während eines romantischen Trips nach Paris verschwindet. Über die Dreharbeiten sagte sie: „Es ist ein richtig guter Vierteiler – schnell erzählt und visuell stark –, aber ich hasse Züge – ich habe Klaustrophobie und mir wird übel –, deshalb hatte ich Angst, auf einem echten Zug zu drehen – ich dachte, wir würden vor einer Kulisse filmen. Wie ich mich dabei gefühlt habe, hat mir aber definitiv geholfen, in die Rolle zu kommen.“