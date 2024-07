Film Wesley Snipes: Er unterstützt Mahershala Ali bei der Arbeit an ‚Blade‘

Wesley Snipes - July 2018 - Famous - Equalizer 2 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2024, 12:00 Uhr

Der Star erzählte, dass er den Darsteller nicht für die Verzögerungen bei der Veröffentlichung des Films verantwortlich macht.

Wesley Snipes erzählte, dass er Mahershala Ali nicht für die Verzögerungen bei der Veröffentlichung von ‚Blade‘ verantwortlich macht. Marvels neu aufgelegter Film wurde während der Produktion mit zahlreichen Problemen konfrontiert, wobei Wesley jetzt aber darauf bestand, dass sein Nachfolger als Vampirjäger nicht für die kreativen Differenzen des Projekts verantwortlich sei.

Der 61-jährige Schauspieler verriet in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich habe ihm gesagt, dass er meinen Segen und meine Unterstützung hat. Ich habe sogar darauf hingewiesen, dass einige der Herausforderungen, denen sie jetzt bei dem Projekt gegenüberstehen, nicht ihm zugeschrieben werden sollten. Das ist nicht die Schuld des Schauspielers. Es gehört noch viel mehr dazu, um diese ‚Blade‘-Sache durchzuziehen. Man braucht eine Menge Geheimrezepte, um ‚Blade‘ durchzuziehen, Mann. Viel Glück. Aber du bist mein Mann dafür.“ Snipes ist als Blade für einen Cameo-Auftritt in ‚Deadpool and Wolverine‘ auf die große Leinwand zurückgekehrt und gibt zu, dass er nie erwartet hatte, den Charakter noch einmal zu spielen: „Ich dachte nicht, dass das möglich wäre. Ich dachte nicht, dass wir es schaffen würden. Ich dachte nicht, dass Marvel daran interessiert wäre, Disney schon – auch, da sie Mahershala für die nächste Version gecastet hatten.“ Wesley verriet zudem, dass er Gespräche über eine Rückkehr für weitere ‚Blade‘-Filme führte, nachdem er in der vorherigen Trilogie zu sehen war, aber nichts kam zustande.