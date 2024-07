Musik Westlife nahmen ihren neuen Song ‚The Ordinary Road‘ mithilfe künstlicher Intelligenz auf

Westlife - Idol Final Sweden 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 14:00 Uhr

Die Band nahm ihren neuen Song mithilfe künstlicher Intelligenz auf.

Westlife setzten künstliche Intelligenz ein, um ihren neuen Song komplett auf Mandarin zu veröffentlichen.

Die ‚Flying With Out Wings‘-Boygroup möchte in China erfolgreich sein und wandte sich der KI zu, um mithilfe der Kogou AIK-Lernsoftware ein Cover von Jason Zhangs ‚Love + Courage‘-Hit aus dem Jahr 2016 aufzunehmen.

Die Band verkündete in einem Statement: „Die Reaktion der Fans auf unsere Gesangseinlagen von ‚The Ordinary Road‘ auf Mandarin ist echt überwältigend und dies schien einfach eine weitere lustige Sache für unsere chinesischen Fans zu sein. Es hat Monate lang gedauert, bis es richtig war, da wir wollten, dass es unsere Stimmen perfekt widerspiegelt, und wir sind begeistert von der endgültigen Version des Songs. Das ist unglaublich aufregend. Wir freuen uns darüber, dass es eines von Jason Zhangs Liedern ist, da wir auf einer früheren Tournee mit ihm zusammen aufgetreten sind. Wir hoffen, dass unsere chinesischen Fans den Song lieben werden!“ Das Quartett, das sich aus den Bandmitgliedern Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily und Shane Filan zusammensetzt, hat auf dem neuen Track, der mithilfe der weltweit ersten mehrsprachigen KI-Gesangstechnologie aufgenommen wurde, um wie sie zu klingen, jedoch nicht wirklich gesungen. Die Künstler seien jedoch stark in den kreativen Prozess eingebunden gewesen, was dazu führte, dass der Song in der ersten Woche mehr als eine Million Mal gestreamt wurde.