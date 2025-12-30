Musik Wheatus: TikTok ist nicht gut für die Musik

Wheatus - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2025, 18:00 Uhr

Laut dem Wheatus-Frontmann ist TikTok ist nicht gut für die Musik.

Wheatus-Frontmann Brendan B. Brown glaubt nicht, dass TikTok „die Dinge besser macht“ für die Musikindustrie.

Der ‚Teenage Dirtbag‘-Interpret erkennt zwar die positiven Seiten der Plattform – etwa, dass sie neuen Künstlern Sichtbarkeit bei einem Publikum verschafft, das sie sonst nur schwer erreichen würden –, ist aber letztlich der Ansicht, dass die ständige Suche nach neuem Content schädlich sein könnte, weil sie nicht authentisch sei. Auf die Frage, ob er TikTok für gut für die Musik halte, sagte er gegenüber ‚ContactMusic‘: „Ich denke, es kann in dem Sinne gut sein, dass es Dinge leicht auffindbar macht und neue Künstler vorstellt. Das sind wirklich positive Aspekte, aber die Vorstellung, dass ein neuer Künstler jeden Tag mit sich selbst und mit anderen um neuen Content konkurrieren muss, halte ich für schlecht für die Musik. Ich glaube nicht, dass das die Dinge besser machen wird.“

Brendan ist überzeugt, dass „gute Songs“ aus Authentizität entstehen und nicht aus dem zynischen Analysieren von Statistiken und Trends. Er fügte hinzu: „Ich glaube, gute Songs entstehen aus Meditation und Nachdenken und einem langen Spaziergang im Wald – und nicht daraus, dass man sich Sorgen darüber macht, was der Manager von deinem neuesten Content hält.“

Der 52-jährige Sänger trat im Sommer gemeinsam mit Ed Sheeran auf und performte ‚Teenage Dirtbag‘ mit der Highschool-Band des ‚Shape of You‘-Sängers auf einer Bühne in Hamburg. Brendan hofft, die neue Freundschaft weiter auszubauen. Er verriet: „Er war ein echter Gentleman. Er hat mich eingeladen, Teil seiner riesigen Raumschiff-Show zu sein, und ich bin gern auf die Bühne gesprungen. Ich fühle mich sehr geehrt, dabei gewesen zu sein. Und seine Crew und seine Leute sind alle wirklich lieb und extrem fleißig.“ Auf die Frage, ob sie planen, gemeinsam ins Studio zu gehen, antwortete er: „Ich denke, das werden wir auf jeden Fall. Ja, das würde ich sehr gern. Tatsächlich habe ich gestern noch mit ihm darüber gesprochen.“