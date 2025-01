Monochrom durch die kalte Jahreszeit White Looks: Weiße Outfits sind diesen Winter angesagt wie nie

Ein All-White-Look à la Olivia Palermo zählt in diesem Winter zu den Fashion-Must-haves. (the/spot)

SpotOn News | 04.01.2025, 12:00 Uhr

Weiße Outfits gehören nicht länger nur dem Sommer. In diesem Winter sind All-In-White-Looks so angesagt wie nie. Diese It-Pieces in Weiß, Creme oder Ivory sorgen für stylische Fashion-Momente.

Traumhafte Outfits, die an eine winterliche Schneelandschaft erinnern: Weiß ist nicht länger nur eine Farbe für den Sommer. In dieser Wintersaison erobern weiße Outfits die Modewelt und sorgen für leuchtende Highlights in der oft dunklen Garderobe. Wenige Farbtöne wirken so schick wie ein monochromer Look in Weiß von Kopf bis Fuß.

Weißer Wintermantel als Must-have

Wer den Winter-Saison-Trend verfolgen möchte, sollte als Herzstück auf jeden Fall in einen weißen Wintermantel investieren. Die Auswahl an Schnitten und Modellen ist vielseitig: Wer es eher androgyn mag, setzt auf einen maskulin und gerade geschnittenen Zweireiher. Wer einen femininen Look bevorzugt, ist mit einem cremefarbenen Mantel mit Taillengürtel und verspielten Details wie zum Beispiel Fransen am Saum gut beraten. Hohe Lederstiefel in neutralen Tönen wie Schwarz oder Braun sorgen für einen angenehm-zurückhaltenden farblichen Stilbruch.

Office-Look: Weißer Midi-Rock aus Wolle

Im Büro können weiße Outfits ebenfalls punkten. Ein weißer oder cremefarbener Midi-Rock aus Wolle darf jetzt nicht in der Garderobe fehlen. Kombiniert mit einem cremefarbenen Rollkragenpullover oder einer eleganten Bluse wirkt dieser monochrome Look sowohl professionell als auch trendbewusst. Minimalistische Accessoires in Gold sowie passende Schuhe in Schwarz oder Braun vervollständigen das Outfit.

Casual Chic: Strickkleid in Ivory

Für entspannte Nachmittage oder Wochenend-Ausflüge ist ein Strickkleid in Ivory die ideale Wahl. Strickkleider aus hochwertigen Materialien wie Kaschmir oder Mohair bestechen durch ihre schlichte Eleganz. Die Kombination mit hohen Lederstiefeln und einem warmen Mantel verleiht dem Look Struktur. Wer lässige Outfits bevorzugt, trägt zum elfenbeinfarbenen Strickkleid einen Oversized-Cardigan aus grobem Strick und derbe Boots in gedeckten Farben.

Um sich in einem All-In-White-Look wirklich wohlzufühlen, ist es essentiell, mit verschiedenen Texturen, Layering und Accessoires zu experimentieren, und so für sich persönlich die richtige Style-Mischung zu finden. Stars und Influencer wie Leonie Hanne (36) oder Caro Daur (29) machen es mit ihren Winter-Looks auf Social Media vor. Mut zur Mode macht in diesem Winter auf jeden Fall glücklich!