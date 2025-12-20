Musik Whitney Houston erhält einen Recording Academy Lifetime Achievement Award

Whitney Houston - 1987 Grammy Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2025, 13:11 Uhr

Whitney Houston erhält einen Recording Academy Lifetime Achievement Award.

Whitney Houston wird im kommenden Jahr mit einem Lifetime Achievement Award der Recording Academy ausgezeichnet.

Die 2012 verstorbene Sängerin wird bei einer Zeremonie in Los Angeles im Januar 2026 mit einem der Special Merits Awards der Recording Academy geehrt. Auch Carlos Santana, Chaka Khan, Cher, Fela Kuti und Paul Simon werden bei der Veranstaltung Lifetime Achievement Awards erhalten. Die Lifetime Achievement Awards werden an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die herausragende kreative Beiträge von außergewöhnlicher künstlerischer Bedeutung für den Bereich der Tonaufnahmen geleistet haben.

Bernie Taupin, Eddie Palmieri und Sylvia Rhone werden mit Trustees Awards ausgezeichnet, während John Chowning den Technical Grammy Award erhalten wird. Die Trustees Awards würdigen Personen, die bedeutende Beiträge abseits der Performance zum Bereich der Tonaufnahmen geleistet haben, während die Technical Grammy Awards an jene vergeben werden, die Beiträge von außergewöhnlicher technischer Bedeutung für die Aufnahmetechnik erbracht haben. Recording-Academy-CEO Harvey Mason jr. sagte: „Es ist eine echte Ehre, die diesjährigen Empfänger der Special Merit Awards zu würdigen – eine außergewöhnliche Gruppe, deren Einfluss sich über Generationen, Genres und bis zu den Grundfesten der modernen Musik erstreckt. Jede dieser geehrten Persönlichkeiten hat einen tiefgreifenden und bleibenden Eindruck hinterlassen, und wir freuen uns darauf, ihre bemerkenswerten Leistungen am Vorabend des Grammy Sunday zu feiern.“

Die Grammy Week ist die einwöchige Feier der Recording Academy mit offiziellen Grammy-Week-Veranstaltungen, bei denen die Musikgemeinschaft und die aktuellen Grammy-Nominierten im Vorfeld der jährlichen Grammy Awards gefeiert werden. Die Grammy Week 2026 endet mit den Grammys 2026, die am Sonntag, dem 1. Februar, live in der Crypto.com Arena in Los Angeles stattfinden werden. Taupin ist in diesem Jahr der einzige Special-Merit-Award-Empfänger, der zugleich auch für einen Grammy 2026 nominiert ist. Er wurde in der Kategorie „Bester für visuelle Medien geschriebener Song“ für ‚Never Too Late‘ aus ‚Elton John: Never Too Late‘ nominiert.