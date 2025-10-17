Stars ‚Wicked: For Good‘ hat geheimen Darsteller, verrät Regisseur Jon M. Chu

Universal Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 18:00 Uhr

‚Wicked: For Good‘ enthält laut Regisseur Jon M. Chu einen geheimen großen Schauspieler.

Der kommende Musical-Blockbuster setzt nach den Ereignissen von ‚Wicked‘ (2024) an und folgt wieder Cynthia Erivos Elphaba und Ariana Grandes Glinda. Chu (45) enthüllte nun, dass der Feige Löwe von einem prominenten Schauspieler gesprochen wird.

Im Interview mit ‚Deadline‘ sagte der ‚Crazy Rich Asians‘-Regisseur: „Mann, wartet, bis der rote Teppich kommt und der Schauspieler, der uns die Stimme des Feigen Löwen gegeben hat, dort auftaucht. Es wird verrückt.“ Chu erklärte, er habe den Schauspieler direkt über Instagram angeschrieben, und obwohl die Rolle klein sei, sei der geheime Star sofort begeistert gewesen. Chu sagte: „Ich meinte: ‚Es sind nicht viele Zeilen, aber vielleicht hast du ein bisschen Zeit. Ich weiß, du bist beschäftigt. Ich komme zu dir.‘ Und er meinte: ‚Warum zum Teufel nicht, los geht’s!‘ Also haben wir die Zeilen aufgenommen.“

Neben dem Feigen Löwen wird ‚Wicked: For Good‘ weitere beliebte Figuren aus ‚Der Zauberer von Oz‘ vorstellen, darunter den Zinnmann, die Vogelscheuche und Dorothy Gale Chu betonte allerdings, dass das Mädchen aus Kansas eher eine Nebenfigur im Film sein werde. Die Handlung von ‚Wicked: For Good‘ – die auf der zweiten Hälfte des Broadway-Musicals basiert – folgt Elphaba (Erivo) und Glinda (Grande), nachdem sie im ersten Film getrennte Wege gegangen sind. Elphaba flieht in den Westen, während Glinda zu einer öffentlichen Figur aufsteigt, die vom Zauberer (Jeff Goldblum) und Madame Morrible (Michelle Yeoh) manipuliert wird. Zur Besetzung gehören außerdem Jonathan Bailey als Prinz Fiyero und Ethan Slater als Boq.