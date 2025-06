Film ‚Wicked: For Good‘ will mit Dorothy ‚feinfühlig‘ sein, sagt Regisseur Jon M. Chu

Wicked - Universal BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2025, 18:00 Uhr

‚Wicked: For Good‘-Regisseur Jon M. Chu hat darauf bestanden, dass der Film mit Dorothy Gale „feinfühlig“ umgehen werde.

Der kommende Blockbuster – der an die Ereignisse von ‚Wicked‘ aus dem Jahr 2024 anknüpfen wird – wird das junge Mädchen aus Kansas vorstellen, während sie sich auf ihre Reise entlang der Yellow Brick Road begibt. Chu (45) hat nun gesagt, dass Dorothy in dem Streifen eine prominentere Ankunft haben wird als in dem Bühnenstück, auf dem der Film basiert.

Der Filmemacher betonte, dass man mit der Figur „vorsichtig umgehen“ würde. Im Gespräch mit ‚Vanity Fair‘ über den Spaziergang von Dorothy und ihrer Crew auf der Yellow Brick Road sagte Chu: „Diese Kreuzung ist der Ort, an dem wir zum ersten Mal mit Oz in Berührung kamen. Wir gehen vorsichtig vor, versuchen aber besser zu verstehen, wie es unsere Mädchen und unsere Charaktere beeinflusst, als es vielleicht die Show tut.“ Er fügte hinzu: „Wir sind empfindlich. Wir sind feinfühlig. Wir sind vorsichtig.“

Der Regisseur von ‚Crazy Rich Asians‘ betonte, dass es in ‚Wicked: For Good‘ mehr um die Freundschaft zwischen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) gehe als um Dorothy – die 1939 im Film ‚Der Zauberer von Oz‘ von Judy Garland verkörpert wurde. Er erklärte: „Ich denke, der Kern dessen, worum es bei ‚Wicked‘ geht, passiert im zweiten Film. Für mich ist das der Grund, warum es diese Geschichte gibt. Hier prallen unsere Kindheitsträume mit unserem erwachsenen Selbst zusammen.“

‚Wicked: For Good‘ – das auf der zweiten Hälfte des Broadway-Musicals basieren wird – wird Elphaba und Glinda folgen, nachdem sich ihre Wege im ersten Film getrennt haben. Elphaba ist nun auf der Flucht und flieht in den westlichen Himmel und in die Wälder, während Glinda als öffentliche Person aufsteigt, die vom Zauberer (Jeff Goldblum) und Madame Morrible (Michelle Yeoh) manipuliert wurde.