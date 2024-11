Film Wicked-Regisseur: Dreht die Lautstärke hoch!

Jon M Chu - February 2020 - Photoshot - Film Independent Spirit Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 10:00 Uhr

Jon M. Chu fordert Kinos weltweit dazu auf, die Lautstärke des Films bei Vorführungen hochzupegeln.

‚Wicked‘-Regisseur Jon M. Chu will, dass Kinos die Lautstärke aufdrehen.

Der Filmemacher fordert Filmsäle weltweit dazu auf, den Film lauter abzuspielen als sonst üblich. Nur so könne das Werk in seiner intendierten Fassung vollends zur Geltung kommen. Chu sei der Meinung, dass viele Kinos zu sehr auf die Lautstärke achten würden, was dem Genuss von ‚Wicked‘ letztendlich jedoch schade. Damit sein Wunsch auch wirklich erfüllt wird, forderte der Regisseur jetzt potentielle Kinobesucher dazu auf, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Auf X, ehemals Twitter, schrieb er: „Sagt eurem Kino, dass sie auf sieben hochdrehen sollen. Ich war bei einigen Vorführungen und da war es mehr bei 6,4 oder so. Wenn ihr [den Film] so sehen wollt, wie er gedacht ist, dann ist sieben der richtige Weg.“

Die Co-Drehbuchautorin Dana Fox stimmte in ihrer Tweet-Antwort zu: „Wir haben es etwas hochgedreht bei unserer Vorführung und das war perfekt!“ Auch das Unternehmen Dolby, das viele Kinosäle mit Soundsystemen ausstattete, schrieb: „Wir unterstützen euch!“ Die Hauptdarstellerinnen Ariana Grande und Cynthia Erivo, die bei den Dreharbeiten zum Film teilweise sogar live sangen, werden sich über die Aktion sicherlich ebenso freuen.