Stars ‚Wicked‘-Star Cynthia Erivo: Übereifrige Fans sprechen sie im Klo an

Bang Showbiz | 29.01.2025, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin wird regelmäßig mit leidenschaftlichen 'Wicked'-Anhängern konfrontiert.

Cynthia Erivo wird oft von Fans auf öffentlichen Toiletten angesprochen.

Die 38-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Elphaba in der Kinoverfilmung des Musicals ‚Wicked‘ an der Seite von Ariana Grande und hat schon erlebt, dass Fans versucht haben, den berühmten „Schlachtruf“ ihrer Figur am Ende des Songs ‚Defying Gravity‘ nachzumachen, ohne sich vorher vorzustellen.

In der Sendung ‚Jimmy Kimmel, Live!‘ erzählt sie: „Manchmal ist es wirklich entzückend, manchmal ist es wirklich, wirklich wundervoll. Es ist schön, dass die Leute bereit sind, es trotzdem zu versuchen. Wenn das Gefühl sie dazu bewegt hat, das zu tun, ohne sich überhaupt vorzustellen, dann haben wir etwas richtig gemacht und ich werde es einfach annehmen.“

Cynthia berichtet, dass sie sogar an sehr ungewöhnlichen Orten von Fans erkannt und angesprochen wird. „Ich wurde auf der Toilette um ein Foto gebeten, aber ich muss sagen, dass es kein schlechter Ort ist, um ein Foto zu machen, denn die Beleuchtung ist normalerweise recht gut“, plaudert sie aus.

Die ehemalige Broadway-Darstellerin wurde für ihre Rolle in dem Musical, das die inoffizielle Vorgeschichte zu ‚Der Zauberer von Oz‘ ist, für einen Oscar nominiert, verriet aber kürzlich, dass sie überrascht war, wie leicht sie sich mit Elphaba identifizieren konnte.

Gegenüber der Zeitung ‚Guardian‘ offenbarte sie: „Oberflächlich betrachtet sind wir unterschiedlich: Ich komme in den Raum, habe eine Glatze, keine Augenbrauen, Nägel, Piercings und Tattoos – für mich ist das ganz normal, aber ein Passant könnte denken: ‚Was passiert hier eigentlich?'“

Die Britin fügte hinzu: „Aber wenn man diese Schichten abzieht, ja, dann verstehe ich, wie es sich anfühlt, sich von allen anderen zu unterscheiden und nicht dazuzugehören; ja, ich verstehe, wie es sich anfühlt, ein Kind zu sein, dessen Vater sich nicht kümmert.“